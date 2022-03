3:0 bei Elektra - WSC mit souveränem Auftritt!

Details Samstag, 26. März 2022 08:39

"Vom Spiel im Ballbesitz und dem Positionsspiel war das Spiel letzte Woche gegen Leobendorf sogar besser. Diesmal haben wir aber die Tore zu wichtigen Zeitpunkten gemacht." Robert Weinstabl, Trainer des Wiener Sport-Club, wusste die Leistung seiner Mannschaft beim 3:0-Auswärtssieg bei TWL Elektra Freitagabend richtig einzuschätzen. Zu psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkten konnte der Tabellendritte seine Tore erzielen und sich so für die Niederlage gegen Leobendorf letzte Woche rehabilitieren.

Neuzugang trifft erstmals

Es waren noch keine 10 Minuten gespielt, da jubelten die Gäste bereits das erste Mal. Winter-Neuzugang Marcel Holzer stand nach einer Standardsituation und einem darauffolgenden Abpraller genau richtig und drückte die Kugel ins kurze Eck zur Führung für die Weinstabl-Elf (7.). Ein entscheidender Unterschied zum Match gegen Leobendorf, denn in diesem konnte man seine Chancen zur Führung nicht nutzen. Diesmal nahm man durch diesen Treffer Schwung mit, hätte vorzeitig erhöhen können. Trotzdem war das Match auf Augenhöhe, die Elektra versuchte ebenfalls mitzuspielen. Nach einer starken Umschaltaktion über Miroslav Beljan, kam der Ball zu Ivan Andrejevic der eiskalt auf 2:0 stellte (30.). Dabei blieb es auch bis zur Pause.

WSC souverän

Auch nach dem Seitenwechsel war es wieder ein früher Treffer der Gäste, der die Partie dann schließlich entschied. Über die linke Seite wurde ein schneller Angriff aufgebaut, Lucas Pfaffl spielte einen scharfen Stanglpass in die Mitte, wo erneut Andrejevic wartete und mit dem 3:0 den Deckel drauf machte (53.). In weiterer Folge hatten Holzer und Vucenovic alleine vor Elektra-Goalie Ertan Uzun die Chance das Ergebnis noch höher zu gestalten. Am Ende blieb es aber beim klaren und verdienten 3:0-Auswärtssieg der Mannschaft von Robert Weinstabl.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem souveränen Sieg:

"Manchmal entwickelt sich im Fußball eine gewisse Dynamik. Das war heute ganz klar der Fall. Die erste Halbzeit war auf Augenhöhe, die Elektra hat gut mitgehalten. Wir haben nur in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Das war auch der größte Unterschied zum Spiel gegen Leobendorf, denn was Ballbesitzphasen und Positionsspiel angeht waren wir letzte Woche eigentlich sogar besser. Hätten wir gegen Leobendorf vor den drei Gegentoren einen Treffer gemacht, hätten wir nicht verloren. In den 10 Minuten waren wir aber komplett aus dem Spiel. Das haben wir diesmal besser gemacht, wir hatten den Vorteil der frühen Führung. Besonders gefreut hat es mich auch für Marcel Holzer, dem sein erstes Tor im Dress des Wiener Sport-Club gelungen ist. Eine tolle Leistung der gesamten Mannschaft."

Torfolge: 0:1 Marcel Holzer (7.), 0:2 Ivan Andrejevic (30.), 0:3 Ivan Andrejevic (53.)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Marcel Holzer (ST), Ivan Andrejevic (MIT)

TWL Elektra: keiner

MW