0:0 gegen Marchfeld - Starker Auftritt bringt bei Draßburg nicht restlose Zufriedenheit!

Details Samstag, 02. April 2022 09:08

"Von der Einstellung und dem Auftreten her, war das heute schon ein ganz anderes Gesicht, als noch in den letzten Spielen." Dalibor Kovacevic, Trainer des ASV Draßburg, sah beim 0:0 gegen den sich in starker Form befindenden FC Marchfeld Donauauen, einen Schritt nach vorne und eine klare Reaktion auf die 2:4-Niederlage beim 1. MAV Wiener Neustädter SC am letzten Wochenende. Am Ende konnte man über das gerechte Unentschieden aber gar nicht so freuen, vergab man in einer starken zweiten Halbzeit zwei absolute Top-Chancen auf den Sieg.

Marchfeld feldüberlegen

Die Gäste, die unter der Woche den Wiener Sport-Club im Nachtragsspiel vor eigenem Publikum mit 3:1 kaltstellte, hatten auch in diesem Spiel den besseren Beginn. Erste Möglichkeiten waren jedoch kaum gefährlich, Draßburg hielt in der Verteidigung gut dagegen. Immer wieder konnte man auch Nadelstiche setzen. Die Umschaltsituationen waren vielversprechend, doch der generell an diesem Tag schlecht funktionierende "letzte Pass", kam auch in diesen Phasen kaum an. Zur Pause stand es 0:0, alles war offen.

Draßburg vergibt wichtigen Dreier

In Halbzeit zwei änderte sich zwar nichts am ausgeglichenen Spielverlauf, doch die Kovacevic-Elf konnte nun selber mehr Impulse setzen. Man stellte sich auf die Ballbesitzphasen der Mannschaft von Marchfeld-Trainer Thomas Flögel besser ein und konnte so auch zu Chancen kommen. Die besten davon vergaben Mujanovic und Handler, die beide alleine vor Marchfeld-Torhüter Martin Kraus auftauchten. Der Schlussmann reagierte aber mit ausgezeichneten Paraden und rettete den Gäste so schließlich das Unentschieden. Die Hausherren warfen in den Schlussminuten als Marchfeld auf den Sieg drängte noch alles hinein um den wichtigen Zähler im Abstiegskampf zu holen.

Dalibor Kovacevic (Trainer ASV Draßburg) nach dem Remis:

"Von der Einstellung und dem Auftreten her, war das heute schon ein ganz anderes Gesicht, als noch in den letzten Spielen. Leider haben wir heute die Chancen auf den Sieg vergeben. Gegen eine Top-Mannschaft wie Marchfeld musst du zumindest eine davon nutzen. Speziell der Auftritt in Halbzeit zwei gibt mir aber Hoffnung für die nächsten Runden. Da waren wir sehr präsent und haben uns gegen eine spielstarke Mannschaft gut zur Wehr gesetzt. Trotzdem trauern wir ein bisschen der Möglichkeit auf einen Heimsieg nach."

Die Besten:

ASV Draßburg: Philipp Puchegger (VT), Patrick Handler (ST)

FC Marchfeld: Martin Kraus (TW)

MW