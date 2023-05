Glückliches 0:0 - Leobendorf belohnt sich gegen Elektra nicht!

Details Samstag, 06. Mai 2023 07:36

"Das ist ein absolut glückliches Remis für uns. Leobendorf war klar besser und hatte auch die deutlich besseren Möglichkeiten." Herbert Gager, Trainer des TWL Elektra, konnte der Darbietung seiner Mannschaft wenig abgewinnen. Die Gäste des SV Sparkasse Leobendorf zeigten eine richtig starke Leistung, verabsäumten es aber diese in einen Auswärtssieg zu verwandeln. Damit bleibt es im Abstiegskampf weiterhin sehr eng. Damit rückt der Meistertitel für die Wiener in weite Ferne.

Laschet-Elf tonangebend

Gleich von Beginn zeigte sich die Zielstrebigkeit der Gäste aus Niederösterreich. Das erste Mal brenzlig wurde es nach nicht einmal 120 Sekunden, als Manuel Botic gefährlich vor das Heim-Tor kam, die Chance aber liegenließ. Doch es war nicht das letzte Mal, dass der Offensivmann zu einer solchen kam. TWL-Torhüter Ertan Uzun war jedoch stets am Posten. Bei der nächsten von Botic zeigte der Schlussmann sein ganze Können. Mario Konrad hätte ebenfalls treffen können, schoss aber einen Verteidiger an. Von den Hausherren kam in Durchgang eins gar nichts.

Uzun hält Elektra im Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Leobendorf war bestimmend und hatte die besseren Möglichkeiten. Der für Botic gekommene Marco Hofer, fand, wie schon sein Teamkollege, in Uzun seinen Meister. Immer wieder kamen auch gefährliche Flanken in den Strafraum der Hausherren. Selber hatte man keine offensive Aktion zu verzeichnen. "Wir haben in den 90 Minuten eigentlich keine Chance gehabt, schlussendlich können wir froh sein, nicht verloren zu haben", sah Gager auch nach der Pause keine Leistungssteigerung. In der Schlussphase drängten die Gäste noch einmal auf den Sieg, schlussendlich konnten sie sich aber für den Aufwand nicht belohnen.

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra):

Die Besten:

TWL Elektra: Ertan Uzun (TW)

SV Sparkasse Leobendorf: Manuel Botic (ST), Marco Hofer (ST)

MW

