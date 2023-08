Remis zwischen TWL Elektra und Wiener Viktoria

Details Samstag, 19. August 2023 13:30

Jeweils einen Punkt holten Team Wiener Linien Elektra und Wiener Viktoria an diesem Freitag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. "Am Ende können wir damit nicht zufrieden sein, wenn wir hatten das Spiel über weite Strecken im Griff, haben es aber einfach verabsäumt unsere Chancen zu nutzen", war Herbert Gager am Schluss nicht zufrieden. Seine Mannschaft wartet damit auch nach dem vierten Saisonspiel auf den ersten Sieg.

Nach Führung unnötiges Gegentor kassiert

Die Gastgeber hatten das Spiel im Griff waren bestimmend und die meiste Zeit am Ball. Nach einer halben Stunde konnte man sich für den bisherigen Auftritt auch belohnen. Ognjen Sipka markierte vor 300 Zuschauern nach einem Eckball, der nur kurz geklärt werden konnte, aus knapp 16 Metern gezielt die Führung für TWL Elektra (34.). Doch die Gäste kamen quasi mit dem Pausenpfiff noch zum Ausgleich. Die Hintermannschaft des Titelmitfavoriten stellte sich hier jedoch nicht geschickt an, konnte den Ball nicht klären. Philipp Schobesberger nutzte die Unsicherheit aus und stellte eiskalt den Ausgleich her (45.+1). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Hin und Her

Nach Wiederanpfiff war es ein ständiges Hin und Her. Beide hatten Möglichkeiten auf Tore, die Gager-Elf jedoch mehr. Einmal konnte Viktoria-Keeper Arnberger abwehren, einmal wurde ein Verteidiger der Gäste als letzter Mann auf der Torlinie angeschossen. Am Ende musste man dann froh sein, dass Schobesberger eine gute Chance auf den Sieg ausließ. Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Daniel Stauber setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra):

"Am Ende können wir damit nicht zufrieden sein, denn wir hatten das Spiel über weite Strecken im Griff, haben es aber einfach verabsäumt unsere Chancen zu nutzen. Im Gegenteil, am Schluss hatten wir sogar Glück, nicht noch das 2:1 zu kassieren. Aktuell läuft es bei uns einfach nicht, diese Phasen gibt es und aus dieser werden wir uns gemeinsam rausziehen."

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von TWL Elektra aus, sodass man nun auf dem 13. Platz steht.

Im Klassement machte SC Wiener Viktoria einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz.

Der Gast holte auswärts bisher nur einen Zähler. Vier Spiele und noch kein Sieg: Team Wiener Linien Elektra wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die bisherige Saisonbilanz von Wiener Viktoria bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Am Freitag, den 25.08.2023, tritt TWL Elektra bei SV Klöcher Bau Oberwart an (19:30 Uhr), einen Tag später (16:00 Uhr) genießt SC Wiener Viktoria Heimrecht gegen FC Marchfeld Donauauen.

Regionalliga Ost: Team Wiener Linien Elektra – SC Wiener Viktoria, 1:1 (1:1)

46 Philipp Schobesberger 1:1

34 Ognjen Sipka 1:0

