Kremser schießen sich zumindest über Nacht an die Spitze!

Details Samstag, 19. August 2023 16:41

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Neusiedl am See und dem Kremser SC, die mit 0:1 endete. "Es war eine absolut unnötige Niederlage, weil wir durchaus den Punkt holen hätten können, uns beim Gegentor aber unglaublich schlecht angestellt haben", war SC-Trainer Stefan Rapp gar nicht zufrieden. Die Mannschaft von Trainer Thomas Flögel setzte sich mit dem Sieg zumindest über Nacht an die Tabellenspitze, für die Burgenländer war es die erste Niederlage in dieser Saison.

Treffer kurz vor Halbzeitpfiff

Der Beginn verlief zerfahren, von beiden Teams. Die Gäste fanden dann aber besser in die Partie, hatte erste gute Möglichkeiten. Mit Fortdauer fand das Match aber auf Augenhöhe statt. "Wir hatten durchaus gute Ansätze, haben aber oftmals nicht wie geplant fertiggespielt", hatte Rapp kein Verständnis für das Abweichen eintrainierter Spielzüge. Die Strafe folgte vor der Pause und da sahen die Hausherren nicht besonders glücklich aus. Es war die 44. Minute, als Simon Temper vor 200 Fans einen Treffer für den Kremser SC sicherstellte. Die Hintermannschaft der Rapp-Elf agierte nicht konsequent genug, Neusiedl-Goalie Gindl war die Sicht versperrt und hatte deshalb keine Abwehrmöglichkeit.

Chancen auf Ausgleich ausgelassen

Nach der Pause waren die Hausherren einem Treffer näher, Paukner scheiterte jedoch ebenso den Ausgleich zu erzielen wie wenig später ein Neusiedler mit einem Fallrückzieher, der auf der Linie geklärt wurde. Außerdem wurden zwei Tore wegen Abseits nicht gegeben. "Zumindest eines davon war aber ziemlich sicher keines", stellte Rapp die Entscheidung infrage. Doch auch Gindl musste noch zweimal gegen Kremser retten. Letztendlich hatte die Gäste Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Neusiedl auf Platz fünf abgerutscht. Die Gastgeber verbuchten insgesamt zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Die drei errungenen Zähler waren für den Kremser SC gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Kremser SC weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Am kommenden Samstag trifft SC Neusiedl am See 1919 auf SR Donaufeld, der Kremser SC spielt tags zuvor gegen Favoritner AthletikClub.

Regionalliga Ost: SC Neusiedl am See 1919 – Kremser SC, 0:1 (0:1)

44 Simon Temper 0:1

