Doch noch gepunktet: Treffer von Vucenovic reicht Wiener Sport-Club zum Remis!

Details Samstag, 26. August 2023 14:54

"Es war über 90 Minuten ein Spiel mit Licht und Schatten." Am Freitag kam Wiener Sport-Club bei der Young Violets Austria Wien nicht über ein 1:1 hinaus. Dementsprechend schwer einzuschätzen war die Leistung seiner Mannschaft für WSC-Trainer Robert Weinstabl. Die Hausherren gingen gingen durch ein Eigentor von Luka Gusic kurz nach der Pause 1:0 in Führung (46.). Den Gästen gelang aber noch der Ausgleich durch Mario Vucenovic (80.). "Ich kann mir vorstellen, dass hier noch richtig viele Mannschaften Probleme haben werden", zollte Weinstabl den jungen Austrianern im Anschluss seinen Respekt.

Austria drückend überlegen

Was Weinstabl vor der Pause sah, konnte ihn ganz und gar nicht zufriedenstellen. "Im Schnitte waren die YV um 5 oder 6 Jahre älter als wir, Punkto Tempo und Routine waren sie uns aber deutlich überlegen." In der Tat zeigten sich die Hernalser im Kopf und beim Passspiel zu langsam. WSC-Torhüter hielt seine Mannen mit einigen sehr guten Paraden im Spiel. Selber kamen die Gäste ebenfalls zu Chancen. Ein Dimov-Schuss wurde jedoch gehalten und ein Beljan-Abschluss nach Pajaczkowski-Vorarbeit fand sein Ziel nicht. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Gastgeber und Wiener Sport-Club ohne Torerfolg in die Kabinen.

Erst nach 0:1 aufgewacht

Halbzeit zwei begann dann mit einem Paukenschlag. Der Schuss von Luka Gusic schlug, nach einem Fehlpass im Aufbauspiel, vor der sportlichen Kulisse von 500 Zuschauern im eigenen Tor ein (46.). Danach fanden die Gäste aber immer besser ins Spiel. Trotzdem hatten die Young Violets Chancen im Umschaltspiel. Für den späten Ausgleich war Mario Vucenovic verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Nach Vorarbeit von Philipp Haas, stand Vucenovic im Rückraum und traf zum 1:1. Kostic hatte danach noch die Chance auf den Siegtreffer. Am Ende stand es zwischen der Young Violets Austria Wien und Wiener Sport-Club pari.

Für die Young Violets gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Young Violets Austria Wien besetzt momentan mit fünf Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 7:7 ausgeglichen. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Young Violets bei. Die Young Violets Austria Wien musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Mit neun Punkten aus fünf Partien ist Wiener Sport-Club noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Der Gast bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Wiener Sport-Club zwei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt die Young Violets bei FC Mauerwerk Immo an, während Wiener Sport-Club einen Tag zuvor den SG Ardagger/Viehdorf empfängt.

Regionalliga Ost: Young Violets Austria Wien – Wiener Sport-Club, 1:1 (0:0)

80 Mario Vucenovic 1:1

46 Eigentor durch Luka Gusic 1:0

