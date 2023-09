Erfolgloser Auswärtstermin: FC Marchfeld Donauauen verliert 0:3 bei SK Rapid II

Details Samstag, 16. September 2023 09:29

Erfolglos ging der Auswärtstermin von FC Marchfeld Donauauen bei der Zweitvertretung von SK Rapid über die Bühne. FC Marchfeld Donauauen verlor das Match mit 0:3. SK Rapid II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Marchfeld Donauauen einen klaren Erfolg.

Knappe Führung

Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 1:0-Vorsprung für SK Rapid II, dank eines präzisen Treffers von Jovan Zivkovic in der 27. Minute. Die Marchfelder hätten aber schon vor dem 0:1 gute Möglichkeiten zur Führung gehabt. Hier machte es ihnen aber der Rapid-Goalie schwer - er holte teils unmögliche Bälle heraus.

Rapid legt zu

Nach der Halbzeitpause schaltete SK Rapid II einen Gang höher und erhöhte in der 47. Minute durch Ismaïl Seydi auf 2:0, was die Siegeshoffnungen weiter anheizte. Er macht eine Haken am 16er und trifft satt ins Kreuzeck. Trotz des Rückstands zeigten die Spieler von FC Marchfeld Donauauen großen Kampfgeist und bemühten sich, das Spiel noch zu drehen. Doch die Verteidigung von SK Rapid II blieb äußerst stabil und ließ keine Gegentore zu. In der 88. Minute ist das Spiel schließlich entschieden. Dennis Kaygin zirkelt einen Freistoß - noch leicht abgefälscht - unhaltbar zum 3:0 ins Tor.

Bei SK Rapid II präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Im Klassement machte SK Rapid II einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SK Rapid II bei. SK Rapid II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

FC Marchfeld Donauauen holte auswärts bisher nur vier Zähler. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz 15 zurück. Im Sturm von FC Marchfeld Donauauen stimmt es ganz und gar nicht: Vier Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Die bisherige Saisonbilanz von FC Marchfeld Donauauen bleibt mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Marchfeld Donauauen nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist SK Rapid II zu SV Sparkasse Leobendorf, tags zuvor begrüßt FC Marchfeld Donauauen Wiener Sport-Club vor heimischer Kulisse.

Hannes Friesenbichler (Trainer Marchfeld): "Es läuft derzeit nicht. Wir treffen Aluminium anstatt ins Tor oder der gegnerische Torwart hält wirklich stark. Rapid war in der zweiten Halbzeit klar besser, in der ersten Halbzeit können wir aber mit 2:0 in Führung liegen. Dann verläuft die Partie sicher anders."

Regionalliga Ost: SK Rapid II – FC Marchfeld Donauauen, 3:0 (1:0)

68 Dennis Kaygin 3:0

47 Ismaïl Seydi 2:0

27 Jovan Zivkovic 1:0

