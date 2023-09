SV Oberwart jubelt im Burgenland-Derby gegen ASV Draßburg

Details Samstag, 16. September 2023 18:13

Nach der Auswärtspartie gegen SV Klöcher Bau Oberwart stand ASV Draßburg mit leeren Händen da. SV Oberwart siegte mit 2:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Klöcher Bau Oberwart wurde der Favoritenrolle gerecht. Für die Oberwarter war es ein besonderer Tag, denn nach vier Niederlagen in vier Heimspielen brachen sie endlich den Bann und sicherten sich den ersten Heimsieg. Dies geschah ausgerechnet im Burgenlandderby, was die Freude der Fans noch größer machte.

Lukas Ried - hier noch im Dress von Hartberg - hätte schon vor der Pause das 1:0 für die Oberwarter erzielen können

Ereignislose erste Halbzeit

Die erste Halbzeit verlief relativ ereignislos, mit nur wenigen nennenswerten Momenten. Die Gäste hatten in der 13. Minute die erste Möglichkeit, den Ball ins Tor zu bringen, doch er verfehlte sein Ziel knapp. Tobias Meier versuchte es nach 27 Minuten erneut, aber Oberwarts Torhüter Marton Horvath hielt seinen Schuss souverän.

Die beste Chance für Oberwart ergab sich in der 36. Minute, als Lukas Ried nach einer gut herausgespielten Aktion auf das Tor zusteuerte. Doch Draßburgs Torwart Christopher Stadler parierte geschickt mit dem Bein. So ging es in die Halbzeitpause mit einem torlosen Unentschieden in einem Spiel, das von viel Geplänkel und taktischem Geschick geprägt war.

Entschlossenere Oberwarter

Die Heimmannschaft kam entschlossener aus der Pause und Erik Burai erzielte nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff das erlösende 1:0 (52. Minute) für die Oberwarter. Elf Minuten später brach Kapitän Thomas Herrklotz seine Torsperre und verwandelte einen Elfmeter zum 2:0 für die Guger-Elf.

SV Klöcher Bau Oberwart machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zehnten Platz. SV Oberwart bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Mit sieben gesammelten Zählern hat der Gast den 14. Platz im Klassement inne. In der Defensive drückt der Schuh bei ASV Draßburg, was in den 16 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Draßburg musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ASV Draßburg insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Draßburg nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für SV Klöcher Bau Oberwart ist auf gegnerischer Anlage die Young Violets Austria Wien (Freitag, 20:00 Uhr). ASV Draßburg misst sich am gleichen Tag mit dem Kremser SC.

Regionalliga Ost: SV Klöcher Bau Oberwart – ASV Draßburg, 2:0 (0:0)

63 Thomas Herrklotz 2:0

52 Erik Csaba Burai 1:0

