Eigentor entscheidet Krimi zwischen Young Violets und SC Neusiedl am See

Die Young Violets Austria Wien und SC Neusiedl am See 1919 lieferten sich am Dienstagabend im Nachtragsspiel in der Regionalliga Ost ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

150 Fans im Stadion

Das Stadion war heute mit rund 150 Besuchern gut gefüllt, als das Spiel zwischen den Young Violets Austria Wien und dem SC Neusiedl am See 1919 begann. Schon früh in der Partie zeigte sich, dass es ein spannendes Duell werden sollte.In der 2. Minute überraschte der SC Neusiedl am See 1919 die Heimmannschaft mit einem schnellen Angriff und Andre-Eric Tatzer erzielte das 0:1. Ein frühes Tor für die Gäste, das die Young Violets Austria Wien aufweckte. Die Young Violets gaben jedoch nicht auf und drängten auf den Ausgleich. In der 32. Minute war es dann soweit, als Rocco Sutterlüty das 1:1 erzielte. Die Heimmannschaft schöpfte Hoffnung und in der 39. Minute brachte Nico Wojnar die Young Violets mit einem Kopfballtor sogar in Führung – 2:1!

Young Violets im Angriffmodus

Die zweite Halbzeit begann, und Austria Wien blieb im Angriffsmodus. In der 52. Minute gelang Dominik Kirschner vom SC Neusiedl am See 1919 jedoch ein unerwartetes Ausgleichstor – 2:2! Das Spiel blieb hart umkämpft, und in der 55. Minute erzielte Austria Wien das 3:2, aber das Tor wurde wegen Abseits abgepfiffen. In der 87. Minute kam dann die entscheidende Wende. Mario Töpel von den Neusiedlern traf ins eigene Tor, und die Gäste gingen mit 3:2 in Führung. Es sah so aus, als ob dies das Siegtor sein könnte.

Die letzten Minuten vor der Nachspielzeit verstrichen ohne weitere Tore, und der Schiedsrichter beendete das Spiel nach 95 Minuten mit dem Endergebnis von 3:2 zugunsten der Violets.

Die Angriffsreihe der Young Violets lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 16 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Young Violets Austria Wien ist seit vier Spielen unbezwungen.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Neusiedl am See auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit diesem Sieg zog die Young Violets am Gast vorbei auf Platz sieben. Neusiedl fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag empfängt die Young Violets Austria Wien SV Klöcher Bau Oberwart, während SC Neusiedl am See 1919 am selben Tag bei FCM Flyeralarm Traiskirchen antritt.

Regionalliga Ost: Young Violets Austria Wien – SC Neusiedl am See 1919, 3:2 (2:1)

86 Eigentor durch Mario Töpel 3:2

51 Dominik Kirschner 2:2

39 Nicola Wojnar 2:1

32 Rocco Sutterluety 1:1

1 Andre-Eric Tatzer 0:1

