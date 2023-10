1:1 zwischen Neusiedl und Wiener Viktoria

Details Samstag, 30. September 2023 17:00

SC Neusiedl am See 1919 und SC Wiener Viktoria trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. "Wir sind sehr zufrieden, sowohl mit dem Ergebnis, als auch mit dem Spiel", freute sich Kurt Castek, Co-Trainer der Wiener im Anschluss. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.





Spiel auf Augenhöhe

"Wir waren von Beginn an präsent. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, dass uns gleich fünf Stammspieler gefehlt haben", merkte Castek an. Mit Jovanovic, Schobesberger und Gustavo fehlten essentielle Spieler. Trotzdem bestimmten die Gäste das Spiel, Neusiedl ging aber nach einer halben Stunde in Führung. Matus Paukner brachte Neusiedl am See in der 32. Minute nach einem nicht ordentlich geklärten Eckball in Front. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn.

Auf Abtasten folgt Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel tasteten sich beide Teams zunächst nur ab. Die Wiener Viktoria presste nun früh an. In der 60. Minute erzielte Arthur Vozenilek nach einer schönen Kombination über Löffel, Yavolenko und Rotter das 1:1 für Wiener Viktoria. "Danach hatten wir drei Konterchancen und haben alle vergeben." Neusiedl war durch Standards gefährlich. So auch ganz am Ende, als Viktoria-Goalie Arnberger bei einem Kopfball gut ragierte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Neusiedl und SC Wiener Viktoria spielten unentschieden.

Kurt Castek:

SC Neusiedl am See 1919 bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Neusiedl am See derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Neusiedl konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Wiener Viktoria holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Trotz eines gewonnenen Punktes fielen die Gäste in der Tabelle auf Platz fünf. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat SC Wiener Viktoria momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Wiener Viktoria seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am Freitag, den 06.10.2023 (19:30 Uhr) reist SC Neusiedl am See 1919 zu FC Marchfeld Donauauen, einen Tag später (16:00 Uhr) begrüßt SC Wiener Viktoria Favoritner AthletikClub vor heimischer Kulisse.

Regionalliga Ost: SC Neusiedl am See 1919 – SC Wiener Viktoria, 1:1 (1:0)

60 Arthur Vozenilek 1:1

32 Matus Paukner 1:0

Foto: Michael Weiss

