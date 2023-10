SR Donaufeld lässt SV Draßburg keine Chance

Details Samstag, 30. September 2023 19:54

ASV Draßburg konnte SR Donaufeld nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SR Donaufeld löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.





Führung durch Elfer

Antonio Babic war es, der vor 120 Zuschauern in der 32. Minute das 1:0 für die Heimmannschaft besorgte - er trifft vom Elfmeterpunkt. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Zur Pause war SR Donaufeld im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang startet Draßburg besser, riskiert mehr. Anstatt des Ausgleichs fällt dann aber das 2:0. In der 71. Minute erhöhte Floris Van Zaanen auf 2:0 für SR Donaufeld. Felix Orgolitsch schraubte das Ergebnis in der 73. Minute mit dem 3:0 für SR Donaufeld in die Höhe. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Gheorghe Adrian Enachi gewann SR Donaufeld gegen Draßburg.

Bei SR Donaufeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen SR Donaufeld in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. SR Donaufeld knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SR Donaufeld sechs Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SR Donaufeld konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

ASV Draßburg hat auch nach der Pleite die 15. Tabellenposition inne. Mit erst zehn erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Draßburg alles andere als positiv. ASV Draßburg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

SR Donaufeld tritt am kommenden Freitag bei der Young Violets Austria Wien an, Draßburg empfängt am selben Tag Team Wiener Linien Elektra.

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – ASV Draßburg, 3:0 (1:0)

73 Felix Orgolitsch 3:0

71 Floris Van Zaanen 2:0

32 Antonio Babic 1:0

