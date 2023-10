FC Mauerwerk weiterhin ohne Sieg - 2:4-Pleite gegen FC Marchfeld-Donauauen

Details Samstag, 30. September 2023 20:13

Am Samstag trafen FC Mauerwerk Immo und FC Marchfeld Donauauen aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 4:2 für sich. FC Marchfeld Donauauen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Klare Sache

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Marchfeld Donauauen bereits in Front. Nicolas Meister markierte in der vierten Minute die Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte David Oroshi den Vorsprung von FC Marchfeld Donauauen. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Taner Sen in der 20. Minute. Damit sah es schin wieder nach einem Debakel für die Gastgeber aus. FC Mauerwerk ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Marchfeld Donauauen.

Mauerwerk verkürzt

Im zweiten Durchgang zeigen die Heimischen Moral. Wilfried Domoraud ließ sich in der 63. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:3 für Mauerwerk. Wenige Minuten später verkürzte das Heimteam auf 2:3 (67.). Plötzlich ist wieder Spannung drin. Mit dem 4:2 sicherte Sen FC Marchfeld Donauauen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.). Letzten Endes ging FC Marchfeld Donauauen im Duell mit FC Mauerwerk Immo als Sieger hervor.

30 Tore kassierte FC Mauerwerk bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Regionalliga Ost. In der Defensivabteilung von Mauerwerk knirscht es gewaltig, weshalb FC Mauerwerk Immo weiter im Schlamassel steckt. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für FC Mauerwerk Immo, sodass man lediglich einen Punkt holte.

Trotz der drei Zähler machte FC Marchfeld Donauauen im Klassement keinen Boden gut. FC Marchfeld Donauauen verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für FC Marchfeld Donauauen, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft FC Mauerwerk auf SV Sparkasse Leobendorf, FC Marchfeld Donauauen spielt tags zuvor gegen SC Neusiedl am See 1919.

Thomas Friz (Club-Manager Mauerwerk): "Wir haben aktuell in der Defensive nicht die Qualität, um in der Liga mithalten zu können. Offensiv sieht man aber, dass wir Lösungen finden können. Leider fehlt uns aktuell aber auch das notwendige Glück um uns endlich mit Punkten zu belohnen. Es wird im Winter notwendig sein, an einigen Positionen die Qualität deutlich zu erhöhen“

Regionalliga Ost: FC Mauerwerk Immo – FC Marchfeld Donauauen, 2:4 (0:3)

80 Taner Sen 2:4

67 Bruno Rodrigues Gervasoni 2:3

63 Wilfried Domoraud 1:3

20 Taner Sen 0:3

11 David Oroshi 0:2

4 Nicolas Meister 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.