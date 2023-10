SC Wiener Viktoria weiter im Aufwärtstrend - 3:1-Sieg über FavAC

Details Samstag, 07. Oktober 2023 22:40

Durch ein 3:1 holte sich Wiener Viktoria zu Hause drei Punkte. Der Gast Favoritner AthletikClub hatte das Nachsehen. Pflichtgemäß strich SC Wiener Viktoria gegen FavAC drei Zähler ein. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Toni Polster an den Top-Teams der Liga dran. Der Rückstand auf den neuen Tabellenführer SR Donaufeld als Ligavierter beträgt nur zwei Punkte.

Führung für die Gastgeber

Die Heimischen sind von Beginn an das bessere Team. In der 21. Minute sahen die 289 Besucher das 1:0 für Wiener Viktoria. Komfortabel war die Pausenführung des Heimteams nicht, aber immerhin ging SC Wiener Viktoria mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Ausgleich für die Gäste

Das 1:1 von Favoritner AthletikClub bejubelte Ali Khodadadzada (53.). Bough Kevin Guy Roland Bangai versenkte die Kugel zum 2:1 (61.). Dominik Rotter erhöhte den Vorsprung von Wiener Viktoria nach 69 Minuten auf 3:1. Unter dem Strich verbuchte SC Wiener Viktoria gegen FavAC einen 3:1-Sieg.

Wiener Viktoria bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem sechsten Platz. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat SC Wiener Viktoria momentan auf dem Konto.

Favoritner AthletikClub holte auswärts bisher nur vier Zähler. Trotz der Schlappe behält der Gast den zwölften Tabellenplatz bei. Zwei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat FavAC derzeit auf dem Konto.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Favoritner AthletikClub etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte FavAC. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der Wiener Viktoria ungeschlagen ist.

Kommende Woche tritt SC Wiener Viktoria bei SV Klöcher Bau Oberwart an (Freitag, 18:45 Uhr), parallel genießt Favoritner AthletikClub Heimrecht gegen FC Marchfeld Donauauen.

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – Favoritner AthletikClub, 3:1 (1:0)

69 Dominik Rotter 3:1

61 Bough Kevin Guy Roland Bangai 2:1

53 Ali Khodadadzada 1:1

21 Daniel Hoelbling 1:0

