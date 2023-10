Draßburg mit verdientem Punkt gegen Young Violets!

Details Samstag, 14. Oktober 2023 08:48

Die Young Violets Austria Wien kamen Freitagabend gegen ASV Draßburg über ein 2:2 nicht hinaus. Die Burgenländer holten dabei zweimal einen Rückstand auf und durften sich am Ende über einen verdienten Punkt freuen.

Anpassungsschwierigkeiten

Draßburg gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, Young Violets Austria Wien.

Aufgrund zahlreicher Ausfälle musste Michael Porics seine Startaufstellung ändern, weshalb sein Team in Halbzeit eins noch Anpassungsschwierigkeiten hatte. Die Wiener, angeführt von Philipp Hosiner, waren von Beginn an das spielbestimmende Tea. Der Goalgetter war es auch, der vor 330 Zuschauern für die Young Violets den Führungstreffer aus kurzer Distanz besorgte (15.). In weiterer Folge ergab sich jedoch nicht mehr viel, für keine der beiden Seiten. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging die Young Violets Austria Wien mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Partie nimmt Schwung auf

Nach der Pause lief es dann für die Draßburger geschmierter, konnte man die Wiener besser unter Druck setzen. Erstmals stellten sich die Hausherren mit einem Schimandl-Schuss vor, der knapp am Kasten vorbeiging. Nur Sekunden darauf war es aber soweit - der Ausgleich fiel. Tizian Marth beförderte das Leder nach einem weiten Ball zum 1:1 von ASV Draßburg in die Maschen (51.). Doch davon ließen sich die Gäste nicht beirren, wenig später gingen sie erneut in Führung. Sanel Saljic machte in der 55. Minute nach einem Querpass das 2:1 der Young Violets perfekt.

Verdienter Punkt

Danach wirkt Draßburg geschockt und tat sich schwer den Anfangselan von Halbzeit zwei aufrecht zu erhalten. Nikolic hatte 15 Minuten vor Schluss die Chance zu Ausgleich, setzt den Ball nach einem Eckball aber neben das Tor. Mit seinem Treffer aus der 85. Minute ins kurze Eck, bewahrte Marko Nikolic seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Schluss sicherte sich Draßburg gegen die Young Violets Austria Wien einen Zähler.

ASV Draßburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach zwölf absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den 15. Platz in der Tabelle ein. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Draßburg liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 26 Gegentreffer fing. ASV Draßburg verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Seit fünf Spielen wartet Draßburg schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Die Young Violets nimmt mit 19 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat die Young Violets Austria Wien momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich die Young Violets weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Freitag trifft ASV Draßburg auf den SG Ardagger/Viehdorf, die Young Violets Austria Wien spielt am selben Tag gegen Team Wiener Linien Elektra.

Regionalliga Ost: ASV Draßburg – Young Violets Austria Wien, 2:2 (0:1)

85 Marko Nikolic 2:2

55 Sanel Saljic 1:2

51 Tizian Marth 1:1

15 Philipp Hosiner 0:1

