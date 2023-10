Am Weg zum Herbstmeistertitel? SR Donaufeld dreht Krimi bei FCM Traiskirchen

Details Freitag, 20. Oktober 2023 21:10

SR Donaufeld erreichte einen 3:1-Erfolg bei FCM Traiskirchen. Michael Tercek von Traiskirchen wurde in der 39. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Die 1:3-Heimniederlage der Heimmannschaft war Realität, als Referee Christian Heiner die Partie letztendlich abpfiff.

Führung für Traiskirchen

Die Begegnung begann intensiv und nicht nach Wunsch der Gäste. Denn es sollte nicht lange dauern, bis das erste Tor fiel. In der 29. Minute erzielte Jan Kirchmayer von FCM Traiskirchen das 1:0 und brachte sein Team in Führung. Die Fans auf der Tribüne jubelten. Schon davor stand Traiskirchens Michael Tercek im Mittelpunkt, als er Gelb sah. Nur 17 Minuten später war das Spiel für den Traiskirchener vorbei, als er wegen Unsportlichkeit neuerlich Gelb sah und damit mit Gelb-Rot vom Platz musste. Bitter aus Sicht der Heimischen: Donaufeld bekam dadurch einen Elfmeter zugesprochen, den Floris Van Zaanen sicher verwandelte. Damit stand es 1:1, und das Spiel war wieder völlig offen. Die erste Halbzeit endete schließlich in der 45.+1. Minute mit einem gerechten Unentschieden von 1:1.

Donaufeld in Fahrt

Die zweite Halbzeit begann und Donaufeld lag in Führung. In der 48. Minute gelang Manuel Holzmann von SR Donaufeld ein entscheidendes Tor, das den Spielstand auf 1:2 änderte. Damit haben die Wiener das Spiel gedreht. FCM Flyeralarm Traiskirchen musste reagieren und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Die Gastgeber werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1 für die Gäste. In der 76. Minute erzielte Felix Orgolitsch ein weiteres Tor für SR Donaufeld, was den Endstand auf 1:3 setzte.

Wer soll SR Donaufeld noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen die nächsten drei Punkte und führen das Feld der Regionalliga Ost weiter an. Die Saison von SR Donaufeld verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der Tabellenführer nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Sechs Spiele ist es her, dass SR Donaufeld zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach SR Donaufeld stellt FCM Traiskirchen mit 32 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Freitag tritt Traiskirchen bei ASV Draßburg an, während SR Donaufeld einen Tag später SC Wiener Viktoria empfängt.

Regionalliga Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen – SR Donaufeld, 1:3 (1:1)

76 Felix Orgolitsch 1:3

48 Manuel Holzmann 1:2

40 Floris Van Zaanen 1:1

29 Jan Kirchmayer 1:0

Foto: AH Sportfotos / Anja Haller

