FC Marchfeld mit knappem Heimsieg gegen Oberwart

Details Samstag, 21. Oktober 2023 15:27

"Wir haben heuer schon deutlich besser gespielt und dennoch nicht gewonnen, da nehmen wir einen solchen Sieg natürlich gerne mit." Ernst Baumeister sah Freitagabend im Heimspiel gegen den SV Oberwart nicht die beste Leistung seiner Mannschaft, durfte sich am Ende aber trotzdem über einen wichtigen 2:1-Erfolg freuen. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für FC Marchfeld Donauauen.





Klare Überlegenheit

Die Hausherren präsentierten sich keineswegs von ihrer schlechtesten Seite, agierten sehr dominant und ließen den Gästen aus dem Burgenland nicht wirklich Zeit und Platz für den Spielaufbau. Selber war man zumeist im Ballbesitz und spielte sich auch Chancen heraus. Eine solche nutzte Markus Nowotny vor 220 Zuschauern mit dem Kopf nach Bajrami-Freistoß zur Führung (20.). Vor der Pause konnte man dann per Strafstoß noch das 2:0 nachlegen. Nicolas Meister trat den fälligen Elfer, nachdem zuvor Tompte im Strafraum zu Fall gebracht wurde (38.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Unkonzentriert

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gastgeber dann nicht mehr so konzentriert wie noch vor dem Halbzeitpfiff. Zwar waren Chancen der Oberwarter tendenziell Mangelware, doch eine konnten sie doch nutzen und die brachte dann neuen Schwung in der Angriffsspiel des Tabellendreizehnten. Lukas Ried war es, der in der 59. Minute das Spielgerät nach einer schönen Kombination und guten Flanke von der rechten Seite per Kopf im Tor von FC Marchfeld Donauauen unterbrachte. Im Anschluss waren die Gäste das aktivere und bessere Team, hatten mit Mario Zocher im Tor der Niederösterreicher aber einen zu starken Gegner. Obwohl FC Marchfeld Donauauen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Klöcher Bau Oberwart zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Ernst Baumeister (Sportchef FC Marchfeld Donauauen):

"Spielerisch war es heute nicht gut, da haben wir vor allem in Halbzeit zwei nicht konzentriert genug agiert. Wir waren zwar dominant und spielerisch besser, haben kaum Möglichkeiten zugelassen aber am Ende ist es ein gefährliches Ergebnis. Trotzdem nehmen wir den Sieg natürlich gerne mit."

Nach dem errungenen Dreier hat FC Marchfeld Donauauen Position sieben der Regionalliga Ost inne. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat FC Marchfeld Donauauen derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich FC Marchfeld Donauauen in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt SV Oberwart den 13. Platz in der Tabelle ein. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. SV Klöcher Bau Oberwart hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Freitag tritt FC Marchfeld Donauauen beim Kremser SC an, während SV Oberwart einen Tag zuvor SV Sparkasse Leobendorf empfängt.

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen – SV Klöcher Bau Oberwart, 2:1 (2:0)

59 Lukas Ried 2:1

38 Nicolas Meister 2:0

20 Markus Nowotny 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.