SK Rapid II setzt Erfolgslauf gegen Neusiedl fort

Details Samstag, 21. Oktober 2023 15:41

Bei der Reserve von SK Rapid gab es für SC Neusiedl am See 1919 nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:2. Die Hausherren zeigten sich geduldig und machten zu den richtigen Momenten die Tore, die nicht nur den vierten Sieg ohne Gegentor, sondern auch den sechsten Erfolg in Folge überhaupt bedeuteten. Die Torschützen des Tabellenzweiten waren Vincze (47.) und Hedl (66.).





Starke Neusiedler Defensive

Das Spiel nahm von Beginn an nur eine Richtung an - nämlich jene auf das Tor von Neusiedl-Keeper Gindl. Doch die Hausherren taten sich über weite Strecken gegen die kompakte Defensive der Mannschaft von Trainer Stefan Rapp schwer. Mit Fortdauer kam man aber trotzdem zu Chancen. Ein Doegl-Schuss wurde auf der Linie geklärt, Zivkovic verfehlte das lange Eck nach einer starken Einzelaktion nur ganz knapp. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Blitzstart

Dominic Vincze sicherte SK Rapid II vor 270 Zuschauern nach einer Ecke die Führung. Keine zwei Minuten waren gespielt, als der junge Rapidler den Ball über die Linie drücken konnte. Die Wiener hatten weiter Chancen, taten sich nun leichter. Zivkovic verfehlte mit einem strammen Schuss zunächst noch den Kasten, wenig später war es aber soweit. In der 64. Minute brachte Tobias Hedl das Netz für den Gastgeber zum Zappeln. Nico Bajlicz spielte Ismail Seydi auf links wunderbar frei, die flache Hereingabe nutzte der Angreifer perfekt mit einem Schuss ins lange Eck. Damit war die Partie quasi entschieden, Neusiedl fiel kein Rezept mehr ein. Im Gegenteil, Rapid II hätte das Ergebnis noch höher gestalten können. Als Referee Enver Cindi die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte SK Rapid II die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nach dem klaren Erfolg über Neusiedl festigt SK Rapid II den zweiten Tabellenplatz. SK Rapid II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 32 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SK Rapid II. Mit dem Sieg knüpfte SK Rapid II an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SK Rapid II neun Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Sechs Spiele ist es her, dass SK Rapid II zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt SC Neusiedl am See 1919 den zehnten Platz in der Tabelle ein. Neusiedl am See schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 25 Gegentore verdauen musste. Neusiedl verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird SC Neusiedl am See 1919 nach unten durchgereicht.

Nächster Prüfstein für SK Rapid II ist Favoritner AthletikClub (Freitag, 19:30 Uhr). Neusiedl am See misst sich am selben Tag mit Wiener Sport-Club (19:00 Uhr).

Regionalliga Ost: SK Rapid II – SC Neusiedl am See 1919, 2:0 (0:0)

64 Tobias Hedl 2:0

47 Dominic Vincze 1:0

Foto: SK Rapid/Manfred Szieber

