Mit Gedanken bei Kapitän Philip Dimov: Wiener Sport-Club kassiert in letzter Sekunde 1:1 gegen FC Mauerwerk

Wiener Sport-Club ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen FC Mauerwerk Immo hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war Mauerwerk mitnichten. FC Mauerwerk kam gegen Wiener Sport-Club zu einem achtbaren Remis.

Keine Treffer, dafür Applaus für Kapitän

Das Spiel begann pünktlich, und beide Mannschaften zeigten von Anfang an vollen Einsatz. Schon in der 4. Minute hatte der Wiener Sport-Club eine vielversprechende Gelegenheit, doch der Schuss von Martin Pajaczkowski verfehlte knapp das Ziel.

In der 11. Minute erhielt der Wiener Sport-Club einen Freistoß, der jedoch am Tor vorbeiging. Dann wird es emotional auf dem Platz. In der 17. Minute wurde das Spiel plötzlich unterbrochen und es gab Applaus von Heim- und Auswärtsfans - für den schwer verletzten und im Koma liegenden Kapitän des Sportclubs, Philip Dimov - doch nicht nur am WSC-Platz wurde geklatscht, sondern auch beim Spiel der Young Violets gegen TLW Elektra. Das Spiel wurde zu "Capitano, Philip Dimov" von der Friedhofstribüne hallend fortgesetzt, ehe der Schiedsrichter die beiden Teams mit 0:0 in die Pause schickte.

Führung und Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit einer kalten Dusche für Mauerwerk: In der 47. Minute brachte der Wiener Sport-Club das erste Tor des Spiels durch Mario Vucenovic. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Das Spiel nahm eine dramatische Wendung in der 90.+3. Minute, als Bruno Rodrigues Gervasoni für FC Mauerwerk den Ausgleich erzielte.

Nächster Prüfstein für Wiener Sport-Club ist SC Neusiedl am See 1919 (Freitag, 19:00 Uhr). Mauerwerk misst sich am selben Tag mit Team Wiener Linien Elektra (19:30 Uhr).

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – FC Mauerwerk Immo, 1:1 (0:0)

93 Bruno Rodrigues Gervasoni 1:1

47 Mario Vucenovic 1:0

Foto: Chris Glanzl

