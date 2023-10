2. Sieg unter Schweitzer in Folge

Details Samstag, 21. Oktober 2023 20:09

SV Sparkasse Leobendorf erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Favoritner AthletikClub. In einer über weite Strecke mit Vorteilen für die Hausherren geprägten Partie, fielen die Tore erst in der zweiten Halbzeit, da dann aber gleich fünf Stück. SV Leobendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FavAC einen klaren Erfolg. Matchwinner der Niederösterreicher war Oliver Pranjic, der einen Doppelpack schnürte. "In Summe war es eine starke Leistung, speziell nach der Pause."

Vorteile bringen keine Tore

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Spielerisch hatten die Jungs von Neo-Coach Nobert Schweitzer aber deutliche Vorteile. Der FavAC, der letztes Wochenende gegen Mannsdorf einen sicher geglaubten Sieg mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit noch aus der Hand gab, versuchte in der Defensive stabil zu stehen und den Leobendorfern so keinen Platz für deren Kombinationsspiel zu lassen. Chancen hatten die Hausherren, nutzen konnten sie sie aber zunächst nicht.

Leobendorf entfesselt

Ganz anders sollte das dann nach der Pause aussehen, denn da drehten die Gastgeber so richtig auf. Michael Lechner war vor 250 Zuschauern nach einer Ecke von Marco Sahanek per Kopf mit der Führung zur Stelle (51.). Der Dosenöffner in diesem Spiel, denn in dieser Tonart ging es nun weiter. Oliver Pranjic wurde ideal von Marco Hofer bedient und traf vom Sechzehnereck genau ins Kreuzeck (60.). Aus Seiten der Gäste versuchte man noch einmal das Ruder herumzureißen, wechselte gleich dreimal, doch das sollte an diesem Nachmittag nichts mehr bringen. Durch ein Eigentor von Arnel Mandalovic verbesserte Leobendorf den Spielstand auf 3:0 für sich (71.). Kurz vor Schluss traf Marko Stevanovic nach einer Ecke für Favoritner AthletikClub (91.). Der Schlusspunkt blieb aber Pranjic vorbehalten: er setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für SV Sparkasse Leobendorf kurz vor dem Abpfiff (95.). Schließlich strich SV Leobendorf die Optimalausbeute gegen FavAC ein.

Die Heimmannschaft machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem sechsten Platz. SV Sparkasse Leobendorf verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Favoritner AthletikClub ist SV Leobendorf unter Neo-Trainer Schweitzer weiter im Aufwind.

FavAC hat auch nach der Pleite die 14. Tabellenposition inne. Der Gast musste schon 25 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich Favoritner AthletikClub schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Gewinnen hatte bei FavAC zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Leobendorf tritt am Donnerstag, den 26.10.2023, um 17:00 Uhr, bei SV Klöcher Bau Oberwart an. Einen Tag später (19:30 Uhr) empfängt Favoritner AthletikClub die Zweitvertretung von SK Rapid.

Regionalliga Ost: SV Sparkasse Leobendorf – Favoritner AthletikClub, 4:1 (0:0)

95 Oliver Pranjic 4:1

91 Marko Stevanovic 3:1

71 Eigentor durch Arnel Mandalovic 3:0

60 Oliver Pranjic 2:0

51 Michael Lechner 1:0

