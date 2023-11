Vor 1500 Fans: SV Oberwart entführt drei Punkte vom Wiener Sport-Club

Details Freitag, 10. November 2023 22:38

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Wiener Sport-Club und SV Klöcher Bau Oberwart, die mit 0:1 endete. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SV Oberwart beugen mussten. Wiener Sport-Club hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt. Für den WSC gibt es vor der Winterpause noch das Spiel gegen TWL Elektra, das im Oktober abgebrochen wurde, nachdem sich Kapitän Philip Dimov schwer verletzt hatte und in weiterer Folge im Koma lag (zum Artikel).

Keine Treffer

Das Spiel ist von der erste Minute an umkämpft. Letztlich sollte der Schiedsrichter 13 Gelbe und 1 Gelb-Rote Karte verteilen, doch der Reihe nach. Im ersten Durchgang ist der Wiener Sport-Club optisch besser, kann aus dem Übergewicht allerdings nichts machen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Oberwart legt vor

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild, wobei jetzt auch Oberwart nach vorne mehr riskiere. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe die Gäste in Führung gehen. Michael Huber versenkte die Kugel zum 1:0 (61.). Wer hätte sich das gedacht nach den jüngsten Ergebnissen der Hernalser, die sich für die Partie viel vorgenommen hatten. Die Heimischen werfen in der Schlussphase dann alles nach vorne. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen SV Klöcher Bau Oberwart und Wiener Sport-Club aus.

Wiener Sport-Club führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Das Heimteam baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Oberwart geht mit nun 16 Zählern auf Platz 13 in die Winterpause. Insbesondere an vorderster Front kommt SV Klöcher Bau Oberwart nicht zur Entfaltung, sodass nur 16 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Oberwart wieder in der Erfolgsspur.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Stimme zum Spiel:

David Krapf-Günther (Sektionsleiter Wiener Sport-Club): "Oberwart wollte aus unerklärlichen Gründen den Sieg mehr als wir, da ging es nicht ums Spielerische, sondern oft geht es nur um den Willen. Ich verstehe es nicht, aber daraus resultierend war die Niederlage verdient. Dies gilt es von uns auch so schonungslos anzusprechen, dort wo wir hinwollen, darf uns nie passieren, dass der Gegner den Sieg mehr will."

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – SV Klöcher Bau Oberwart, 0:1 (0:0)

61 Michael Huber 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.