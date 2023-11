Magerkost: TWL Elektra gelingt positiver Jahresabschluss gegen SC Neusiedl

Details Sonntag, 12. November 2023 07:39

Team Wiener Linien Elektra trug gegen SC Neusiedl am See 1919 einen knappen 1:0-Erfolg davon. "Wenn es 0:0 ausgegangen wäre, hätte das die Leistungen der beiden Teams wohl eher widergespiegelt." Am Ende entschied, wie schon öfter in diesem Herbst, Emre Yilmaz die Partie zugunsten der Wiener.

Wenig Highlights

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zuvor sahen die Zuschauer jedoch wenig Action. Die Gäste konnten nicht an die starke Leistung beim 2:1 bei Mauerwerk, vor einer Woche, anschließen. TWL Elektra konnte ebenfalls nicht zwingend werden. Die wenigen Halbchancen, die sich den Teams boten, brachten keine Gefahr für das gegnerische Tor.

Yilmaz als Matchwinner

Das sollte sich direkt nach Wiederanpfiff ändern. Den schlussendlich schon entscheidenden Treffer erzielte Emre Yilmaz, der einen hohen Ball unter Kontrolle bringen konnte, von der Hintermannschaft der Burgenländer nicht energisch genug attackiert wurde und seelenruhig einschieben konnte. In weiterer Folge verlief das Match aber wieder wie vor der Pause. Zusammenhängenden Aktionen fehlten über weite Strecken, der Stecker war früh draußen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen der Heimmannschaft und Neusiedl am See aus.

TWL Elektra geht mit nun 19 Zählern auf Platz zehn in die Winterpause. Team Wiener Linien Elektra erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Neusiedl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den elften Platz in der Tabelle ein. Vom Glück verfolgt war SC Neusiedl am See 1919 in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Regionalliga Ost: Team Wiener Linien Elektra – SC Neusiedl am See 1919, 1:0 (0:0)

48 Emre Yilmaz 1:0

