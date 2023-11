TWL Elektra dreht Dimov-Spendenspiel gegen Wiener Sport-Club [Video]

Details Freitag, 17. November 2023 22:05

Am 14. Oktober wurde das Spiel zwischen Team Wiener Linien Elektra und dem Wiener Sport-Club nach einer Viertelstunde abgebrochen, nachdem sich WSC-Kapitän Philip Dimov bei einem Zweikampf schwer verletzt hatte - er musste sogar in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden (zum Artikel). Am Freitag wurde das Spiel nun fortgesetzt - ohne Dimov, aber mit viel Emotion und jeder Menge besonderer Details.

Spenden für Philip Dimov und Familie

So wurden keine Tickets für das Spiel verkauft, sondern es wurden Spenden gesammelt - für die Familie von WSC-Kapitän Dimov. Letztlich kamen über 5000 Euro an Spenden herein. Auch das Schiedsrichterteam verzichtete auf die Gage.

Keine Treffer

Doch nun zum Sportlichen: Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dabei waren beide Teams von Beginn an bemüht, konnten allerdings keine richtig zwingenden Möglichkeiten herausspielen. Die besseren Szenen hatten die Gastgeber, doch beide Male hält der Sport-Club-Goalie.

Führung für die Gäste

Im zweiten Durchgang übernimmt dann der Wiener Sport-Club das Kommando und sollte auch in Führung gehen. Zunächst geht ein Ball knapp vorbei, dann ist es aber so weit. Nach einem hohen Ball auf der rechten Seite ist Martin Pajaczkowski in der Mitte zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen.

Elektra dreht Spiel

Daraus wird aber nichts, denn in der 71. Minute zeigt der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf den Elferpunkt im Strafraum der Dornbacher. Emre Yilmaz tritt an und verwandelt sicher. Und es sollte noch dicker kommen. In der 80. Minute fällt das 2:1 - Hakan Gökcek trifft nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft der Gäste. Der WSC wirft in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim knappen Sieg der Heimischen, die die Gäste in der Tabelle damit überholen.

Sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat TWL Elektra derzeit auf dem Konto.

Fünf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat Wiener Sport-Club momentan auf dem Konto. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen Team Wiener Linien Elektra kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 01.03.2024 für TWL Elektra zum Auswärtsspiel gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen. Wiener Sport-Club tritt am gleichen Tag beim Kremser SC an.

David Krapf-Günther (Sektionsleiter Wiener Sport-Club): "Diese Niederlage ist sehr bitter, weil wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Wir waren nach der Führung aber nicht konzentriert genug."

Regionalliga Ost: Team Wiener Linien Elektra – Wiener Sport-Club, 2:1 (0:0)

80 Hakan Gökcek 2:1

71 Emre Yilmaz 1:1

56 Martin Pajaczkowski 0:1

