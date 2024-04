16 Partien ohne Niederlage: SK Rapid II setzt Erfolgsserie auch gegen FC Marchfeld fort

Details Samstag, 13. April 2024 11:31

Mit FC Marchfeld Donauauen und Tabellenführer Rapid II trafen sich am Freitag zwei Topteams zum Auftakt der 23. Runde in der Regionalliga Ost. Am Ende hatten die Wiener, auch dank eines frühen Doppelschlags, das bessere Ende für sich. Der Tabellenführer gewann im Marchfeld klar und deutlich mit 4:1. "So deutlich wie es das Ergebnis vermuten lässt, war das Spiel aber bei weitem nicht", war Ernst Baumeister mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden. Lediglich die Chancenverwertung verhinderte ein besseres Ergebnis.

Rapid schlägt früh zu

Das Match begann mit einer Druckphase der Gäste aus Wien und diese nutzten sie eiskalt für einen Doppelschlag innerhalb von nur 60 Sekunden aus. Dominic Vincze bediente zunächst mit viel Übersicht Philipp Wydra, der aus 11 Metern nur mehr einschieben musste (11.). Nur kurz darauf war Wydra Vorlagengeber auf Daris Djezic, der sein Startelfdebüt feierte und der ließ sich das in seinem ersten Auftritt von Beginn nicht entgehen und stellte früh auf 2:0 (12.).

Marchfeld findet ins Spiel

Mit einem 0:2 vor der Brust gelang es den Hausherren mit Fortdauer immer besser ins Spiel zu kommen. Meister und Oroshi scheiterten aus guten Positionen. So blieb es bis zur Pause beim 2:0 für die Wiener.

Anschlusstreffer gibt Hoffnung

Aus der Pause kamen die Hütteldorfer wieder stärker als die Niederösterreicher. Erste Möglichkeiten vergab man aber. Auf der Gegenseite knallte es nach einer Stunde, Meister traf nur die Latte. Daniel Markl war nach einem Eckball dann aber zur Stelle und brachte wieder Hoffnung für Mannsdorf (65.). Zusätzlich reklamierten die Hausherren nach einem Foul an Oroshi Elfmeter. Diesen gab es jedoch nicht. Zu Beginn der "Rapid-Viertelstunde" fiel dann die Entscheidung. Tobias Hedl traf trocken ins lange Eck (75.) und etwa 10 Minuten später legte er noch einen Treffer nach (86.).

Ernst Baumeister: "So deutlich wie es das Ergebnis vermuten lässt, war das Spiel bei weitem nicht. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt und waren in den ersten 15 Minuten noch nicht am Feld. Wir haben jetzt wieder mal verloren, es war uns ja klar, dass wir nicht alles gewinnen werden. Das ist mit der Leistung von heute auch in Ordnung. Rapid hat eine wirklich sehr starke Mannschaft."

Am kommenden Freitag trifft FC Marchfeld Donauauen auf Wiener Sport-Club, SK Rapid II spielt am selben Tag gegen SV Sparkasse Leobendorf.

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen – SK Rapid II, 1:4 (0:2)

86 Tobias Hedl 1:4

75 Tobias Hedl 1:3

66 Daniel Markl 1:2

12 Daris Djezic 0:2

11 Philipp Wydra 0:1