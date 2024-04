Kein Sieger in Donnerstags-Krimi zwischen Young Violets und Kremser SC

Details Freitag, 26. April 2024 10:12

Am Donnerstag trennten sich die Young Violets und der Kremser SC unentschieden mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel war es beim 0:0 keiner der beiden Mannschaften gelungen, einen Treffer zu erzielen.

Die 2. Halbzeit war durch die frühe rote Karte stark beeinflusst. Trotzdem haben wir bis auf das Gegentor kaum Chancen zugelassen und konnten am Ende noch selbst eine Grosschance verbuchen. Die Mannschaft hat in dieser Phase eine geschlossene Leistung gezeigt und am Ende hätten wir mit ein wenig Glück sogar noch mehr mitnehmen können.

Führung für die Young Violets

Es dauert eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Zwar sind beide Teams bemüht, nach vorne geht aber wenig, und wenn der Ball ins letzte Spieldrittel kommt, stehen beide Verteidigungsreihen gut. Dann ist es aber so weit. Vor 175 Zuschauern markierte Petar Markovic die Führung für die Young Violets Austria Wien (37.) - nach einer Ecke von links köpft Markovic am kurzen 5er-Eck stehend ein. Die erste Halbzeit endet mit einer weiteren Chance für die Hausherren: Ilic mit einem Freistoß aus dem linken Mittelfeld in den Strafraum, Hosiner trifft völlig freistehend in guter Position aber den Ball nicht. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Krems gleicht aus

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Ausschluss für die Gastgeber. Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Marijan Österreicher von der Young Violets (53.) - wegen einer Tätlichkeit. In Überzahl tun sich die Kremser dann leichter und kommen dann auch zum Ausgleich. Das 1:1 des Kremser SC bejubelte Benedikt Martic (64.) - er ist nach einer Hereingabe von der rechten Seite zur Stelle. Damit ist wieder alles offen, für Tore reicht es aber nicht mehr. Das Spiel endet mit einer Chance für Sutterlüty, der im Krems-Strafraum drei Verteidiger überspielt, zu Fall kommt, Stöger erbt den Ball, sein Schuss wird aber geblockt. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Young Violets Austria Wien und der Kremser SC spielten unentschieden.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Die Young Violets liegt nun auf Platz sechs. Neun Siege, neun Remis und sieben Niederlagen hat die Young Violets Austria Wien momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich die Young Violets weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der Kremser SC bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Zwölf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Der Kremser SC überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Samstag tritt die Young Violets Austria Wien bei SR Donaufeld an, während der Kremser SC einen Tag zuvor den SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf empfängt.

Stimme zum Spiel:

Stephan Helm (Trainer Young Violets): "Wir sind gut reingestartet und hatten dadurch sehr bald eine große Torchance mit Rocco Sutterlütty. Mit einer einstudierten Eckballvariante sind wir dann auch in Führung gegangen. Die zweite Halbzeit war durch die frühe rote Karte stark beeinflusst. Trotzdem haben wir bis auf das Gegentor kaum Chancen zugelassen und konnten am Ende noch selbst eine Großchance verbuchen. Die Mannschaft hat in dieser Phase eine geschlossene Leistung gezeigt und am Ende hätten wir mit ein wenig Glück sogar noch mehr mitnehmen können."

Aufstellungen:

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic, Aleksa Ilic, Fabian Jankovic, Rocco Sutterlüty, Osman Abdi, Philipp Hosiner (K), Lars Stöckl, Petar Markovic, David Ewemade, Romeo Mörth, Marijan Österreicher



Ersatzspieler: Jonas Überbacher, Mikolaj Sawicki, Philipp Maybach, Konstantin Aleksa, Nicola Wojnar, Marcel Stöger



Trainer: Stephan Helm

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl (K), Matthäus Halmer, Damir Mehmedovic - Felix Nachbagauer, Michal Vrana, Thomas Gurmann, Marcel Pemmer, Alec Flögel, Elias Felber - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Florian Bauer, Simon Temper, Jannick Schibany, Armin Trkic, Paul Joseph Karch Jr.



Trainer: Thomas Flögel

Regionalliga Ost: Young Violets Austria Wien – Kremser SC, 1:1 (1:0)

64 Benedikt Martic 1:1

37 Petar Markovic 1:0

Foto: Josef Parak