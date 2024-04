Krise hält an: FCM Traiskirchen seit acht Spielen sieglos - 2:3 gegen FavAC

Details Freitag, 26. April 2024 23:06

"Wir sind dann für jeden Fehler bestraft worden und gehen jetzt natürlich mit einem schlechen Gefühl vom Platz." Zwischen dem FCM Flyeralarm Traiskrichen und dem FavAC entwickelte sich eine unterhaltsame und wilde Partie. Und die Gäste aus Wien lieferten eine Überraschung und noch wichtigeren Dreier im Abstiegskampf. Man gewann mit 3:2 und konnte die Gegner um den Verbleib in der Liga auf Distanz halten.

Elfmeter bringt Gäste-Führung

Nach einer harmlosen Situation im Strafraum der Gastgeber und einem anschließenden Foulspiel entschied Schiedsrichter Wandl auf Elfmeter. Diesen ließ sich Zoran Mihailovic nicht nehmen und stellte eiskalt auf 1:0 (17.). "Nachdem wir in den letzten Spielen immer in Führung gegangen sind und am Ende verloren oder nur Remis gespielt haben, wollten wir das Match diesmal drehen", gab es laut Traiskirchen-"Co" Grujicic eine klare Vorgabe. Doch Traiskirchen tat sich vor der Pause schwer. In einer kampfbetonten Partie verteidigten die Gäste aus Wien gut und ließen quasi nichts zu. Die Elf von Trainer Dozhghar Kadir zeige sich in der Defensive souverän.

2:0 obendrauf

Allan Wan Kut Kai beförderte das Leder nach einem schweren Abwehrfehler in der Hintermannschaft der Niederösterreicher zum 2:0 über die Linie (47.). Wenig später dann doch das erste Erfolgserlebnis für Traiskirchen: Robin Linhart verkürzte für Traiskirchen später in der 59. Minute nach einem Nachschuss nach einem Freistoß auf 1:2.

Hin und Her

"Danach haben wir Druck gemacht und hatten die Partie auch gut unter Kontrolle und dann kassierst du aus einem Konter wieder ein Gegentor", verstand Grujicic die Welt nicht mehr. Kai schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (64.). Doch wieder dauerte es nicht lange bis zum nächsten Tor. Nadir Ajanovic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für FCM Flyeralarm Traiskirchen ins lange Eck ein (66.). Danach hätten die Hausherren durchaus noch das 3:3 machen können, schlussendlich blieb es aber beim knappen Auswärtssieg für den FavAC.

Drazen Grujicic: "Wir sind dann für jeden Fehler bestraft worden und gehen jetzt natürlich mit einem schlechen Gefühl vom Platz. Das Selbstvertrauen fehlt halt komplett obwohl wir uns nach dem 2:2 in Neusiedl heute schon einen Sieg erhofft haben. Halbzeit eins war schlecht, nach der Pause hätten wir es mit Ausnahme der Fehler in der Defensive nicht besser machen können."

Dozhghar Kadir (Trainer FavAC): "Ich bin einfach nur megastolz auf mein Team. Die Leistung war wieder unglaublich stark, der Charakter, die Einstellung. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, in der zweiten Halbzeit war das aber richtig richtig gut von meinen Jungs, denen ich nur ein Kompliment aussprechen kann."

Traiskirchen tritt am kommenden Freitag bei SV Klöcher Bau Oberwart an, Favoritner AthletikClub empfängt am selben Tag SC Wiener Viktoria.

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Nicolas Zdichynec, Fatih Balli, Marvin Trost, Benoit Onambele Baulay, Amar Helic, Alexander Leidinger - Nadir Ajanovic, Yannick Paul Maierhofer - Marc Helleparth, Deniz Pehlivan



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Petar Mijatovic, Robin Linhart, Patrick Mijatovic, Niko Frasz, Jan Kirchmayer



Trainer: Johann Kleer

FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Marc Ortner, Zvonimir Ziger - Niklas Immanuel Alozie, Mirza Jatic, Allan Wan Kut Kai, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Zoran Mihailovic, Benjamin Mustafic



Ersatzspieler: Orkun Tankaz, Alphonse Denis Soppo, Denis Adamov, Viktor Petrovic, Abdelrahman Shousha, Antonio Vidovic



Trainer: Dozhghar Kadir

Regionalliga Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen – Favoritner AthletikClub, 2:3 (0:1)

66 Nadir Ajanovic 2:3

64 Allan Wan Kut Kai 1:3

59 Robin Linhart 1:2

47 Allan Wan Kut Kai 0:2

17 Zoran Mihailovic 0:1