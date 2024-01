"Torwartwechsel" zu Neujahrsbeginn bei ADMIRAL Bundesliga-Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg. Nachdem vom Serienmeister von der Salzach gestern der Deutsche Timo Horn, lange Jahre beim 1. FC Köln und seit vergangenen Sommer vereinslos, bis Saisonende als Backup für Stamm- und ÖFB-Team-Torhüter Alexander Schlager verpflichtet wurde, steht nach dem polnischen Abwehrspieler Kamil Piątkowski (Leihe bis Sommer an den spanischen LaLiga-Klub FC Granada - wir berichteten) mit Keeper Nico Mantl der zweite Winter-Abgang per Leihgeschäft unmittelbar bevor.

Ab in den Norden für den Torhüter vom Weißwurstäquator: Wie im Vorjahr wird es für Nico Mantl auch heuer im Frühjahr wohl wieder mal nach Dänemark gehen.

„Nico Mantl steht kurz vor einem Transfer nach Dänemark"

Das bestätigte der 40-jährige, deutsche Sportdirektor Bernhard Seonbuchner beim gestrigen Trainingsauftakt der Roten Bullen: „Nico Mantl steht kurz vor einem Transfer nach Dänemark."

Wie bei Kamil Piątkowski ist auch beim 23-jährigen, gebürtigen Münchener Mantl eine Leihe geplant. Und zwar zum dänischen Tabellenachten Viborg FF, nachdem der 1,93 Meter-Goalie im vergangenen Frühjahr bereits schon mal nach Dänemark wechselte, als Leihspieler zu Aalborg BK.

Nico Mantl kam im Jänner 2021 von der SpVgg Unterhaching zum FC Red Bull Salzburg (Vertrag bis 30.06.2025) und absolvierte für die Roten Bullen seither wettbewerbsübergreifend elf Einsätze, bei denen der Bayer fünf Mal "zu Null" spielte und gesamt sieben Gegentore kassierte. Darunter auch eines bei seinem einzigen Einsatz in der laufenden Spielzeit, dem 0:1 in der ADMIRAL Bundesliga gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz am 24. September 2023 in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty