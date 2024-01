Nachdem im Herbst in der ADMIRAL Bundesliga beim Fünften SK Austria Klagenfurt wiederholt Platz auf dem Spielberichtsbogen war, der Kader schrumpfte, während das Lazarett sich vergrößerte, meldet sich mit dem neuen Jahr einer nach dem anderen wieder zurück. Wie Christopher Cvetko, Kosmas Gkezos, Jonas Arweiler und Marco Knaller. Nicolas Binder kam in den letzten drei Runden vor der Winterpause bereits zu Kurzzeinsätzen. Und Sebastian Soto stand im letzten BL-Match 2023 gegen Austria Wien zumindest im Kader und hofft beim Auftakt am 11. Februar beim LASK auf seine ersten Einsatzminuten in dieser Saison.

Da wäre Sebastian Soto beinahe sein zweites BL-Tor gelungen, doch LASK-Keeper Tobias Lawal hatte was dagegen und wehrte sich mit Händen und Füßen (dahinter Felix Luckeneder). An jenem 30. April 2023 unterlag Austria Klagenfurt im Meistergruppen-Match in Linz mit 0:4. Zum BL-Jahresauftakt 2024 geht es für die Kärntner Violetten wieder auf die Linzer Gugl...die Chance für Soto & Co. es am 11.02. gegen die Athletiker, nicht gerade der Lieblingsgegner der Waidmannsdorfer, besser zu machen.

„Ich fühle mich körperlich richtig gut und bin sehr motiviert"

Auf den US-Boy, der Ende August 2022 von Norwich City zu den Kärntner Violetten kam und einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieb, hatten Verantwortlichen der Austria Klagenfurt große Hoffnungen gesetzt. Doch der 23-jährige Mittelstürmer konnte noch nicht zeigen, was er draufhat. Sein Körper machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Genauer gesagt: Ein Bandscheibenvorfall, der ihn unters Messer zwang und die Herbstrunde der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 kostete. Doch jetzt meldet sich Sebastian Soto zurück, ist quasi wie ein Winter-Neuzugang und will sich für die harte Arbeit auf dem Weg zum Comeback belohnen.

Sebastian Soto sagt: „Ich hatte einen großartigen Urlaub und habe die Zeit mit meiner Familie und Freunden sehr genossen. Auf der anderen Seite konnte ich es kaum erwarten, die Jungs wiederzusehen und mit ihnen am Platz zu stehen. Ich fühle mich körperlich richtig gut und bin sehr motiviert, der Mannschaft endlich wieder helfen zu können."

„Er hat nie gejammert, die schwierige Situation angenommen und in der Reha extrem gut gearbeitet"

Hinter 2023 hat der zweifache US-Nationalspieler (zwei Tore!) nur zu gern einen Haken gesetzt – denn es lief keinesfalls nach Wunsch (was ja bereits für den Herbst 2022 galt, weil keine Spielberechtigung). Er wandelte zwischen Startelf, Ersatzbank und Tribüne, kam in der vergangenen Saison im Frühjahr nur zu elf Einsätzen (6x in der Startelf, 5x eingewechselt).

Dabei gelang dem Rechtsfuß lediglich ein Treffer (am 9. April bei der 1:3-Niederlage in Wien-Hütteldorf gegen den SK Rapid). In der Vorbereitung auf die laufenden Serie wurde Soto dann durch die Bandscheiben-OP ausgebremst. Erst im letzten Spiel gegen Austria Wien (2:2) stand der US-Amerikaner, der auch die chilenische Nationalität besitzt, erstmals im BL-Kader.

„Es war sehr beeindruckend, dass Sebastian immer positiv geblieben ist. Er hat nie gejammert, die schwierige Situation angenommen und in der Reha extrem gut gearbeitet, um stärker zurückzukommen. Wir sind froh, dass er uns im Frühjahr wieder zur Verfügung steht und ich bin davon überzeugt, dass er noch wichtig für uns sein wird“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

„Unsere Mannschaft zeichnet eine große Geschlossenheit aus - das macht uns stark"

Nach der Ausbildung bei San Diego SC und Real Salt Lake City hatte Soto seine amerikanische Heimat im Alter von 18 Jahren verlassen, heuerte in Deutschland bei Hannover 96 an. Von dort ging es zu Norwich City nach England und auf Leihbasis zu Telstar (Niederlande), FC Porto (Portugal) und Livingston FC (Schottland). Seit Sommer 2022 steht der Offensiv-Mann in Waidmannsdorf unter Vertrag.

„Ich fühle mich bei der Austria sehr wohl, gehe jeden Tag mit Freude zur Arbeit. Unsere Mannschaft zeichnet eine große Geschlossenheit aus und das macht uns stark. Es ist klasse, wieder dabei zu sein und ich werde alles dafür tun, damit wir unser Ziel erreichen. Im Grunddurchgang sind es noch fünf Spiele und wir wollen unseren Platz verteidigen“, betont Soto.

Siehe auch:

Austria Klagenfurt: Ein Leistungsträger meldet sich zurück - anderer vor Abgang?

SK Austria Klagenfurt: Testspiel vs. SK Sturm Graz II vorverlegt

SK Austria Klagenfurt: Bälle weg - Kurztrip ins Winter-Wonderland

SK Austria Klagenfurt-Coach Pacult: "Wollen Position über Strich verteidigen"

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at