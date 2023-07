Rennweg: Junge Truppe soll Erfolge in kommender Saison einbringen

Details Sonntag, 23. Juli 2023 14:53

Auch die 2. Klasse B wird bald wieder in die kommende Spielzeit 2023/24 starten. Schon im letzten Jahr gab es in dieser Liga viele interessante Duelle starker Teams. Ab nächster Woche wird dann auch ein neues Team diese Klasse bereichern, nämlich der FC Rennweg. In der abgelaufenen Saison traten die Liesertaler noch in der 2. Klasse A an, nun erfolgte aber der Wechsel in die benachbarte Division – in die 2. Klasse B.

Kein Platz mehr in der 2. Klasse A

Aufgrund der Tatsache, dass der URC Thal/Assling eine B-Mannschaft in dieser Saison stellt, wurden die Plätze in der 2. Klasse A knapp. Deshalb musste der FC Rennweg den Gang in die 2. Klasse B antreten. „Unser Plan war es eigentlich, wieder in der 2A anzutreten. Wegen der Umstände wechselten wir aber in die 2B. Trotzdem nehmen wir diese Aufgabe gerne an.“, erzählt der Coach der Rennweger, Martin Holzer. „Nachdem die 2A eher kämpferisch geprägt ist, wird in der 2B mehr das Spielerische zählen.“, fügt er noch hinzu. Die Leistungen des FC Rennwegs in der vergangenen Saison machen aber auch in der 2. Klasse B Lust auf mehr. Schließlich belegten die Liesertaler den vierten Platz in der Liga und präsentierten sich als sehr heimstarkes Team.

Fokus auf die Jugend

Ein weiterer Punkt, der beim FC Rennweg großgeschrieben wird, ist die Jugendarbeit. „Wir haben eine sehr junge und spritzige Mannschaft, der Altersdurchschnitt liegt bei knapp 22 Jahren. Das vordergründige Ziel ist es, diese zu fördern und ihnen so viele Einsätze wie möglich zu gewähren. Mit ein paar Führungsspielern, die schon über 30 sind, ergibt das den perfekten Mix.“, zeigt sich Holzer stolz. Auch die Transfers der Mannschaft aus dem Katschtal sprechen diese Sprache. „Geholt wurden nämlich mit Maximilian Pirker und David Steiner von Gmünd zwei junge Spieler. Ebenso werden die Kooperationsspieler Podesser, Stranner und Kohlmaier (alle drei vom ASKÖ Gmünd) das Team punktuell verstärken.“, gibt der Trainer bekannt. Damit auch jenen Spielern, die in der Kampfmannschaft nicht so oft zum Zug kommen, nicht die Freude am Fußball vergeht, wird auch in dieser Saison erstmals eine Challenge-Spielgemeinschaft mit ASKÖ Gmünd in der Reserveliga gestellt.

Der Pflichtspielauftakt steht vor der Tür

Nun steht auch schon die erste Runde des KFV-Cups am Programm, in der es für Rennweg gegen den SV Seeboden um den Einzug in die nächste Runde geht. Trainer Holzer zeigt sich ehrgeizig: „Natürlich wollen wir uns so gut wie möglich gegen Seeboden präsentieren und wenn möglich auch gegen sie gewinnen. Hängt natürlich ein wenig davon ab, wie Seeboden aufgestellt ist.“ Eine Woche darauf geht es in der 2. Klasse B los, wo der FC Rennweg allerdings spielfrei hat. Das erste Match steht Anfang August gegen Draschitz am Programm. „Am meisten freue ich mich auf die Derbys gegen Obermillstatt, sowie auf die Duelle gegen den starken SV Rosegg. Wir rechnen uns einen Platz unter den Top 5 aus“, fügt Holzer noch abschließend hinzu.

