St. Veit schlägt Liganeuling Donau

Details Sonntag, 30. Juli 2023 20:23

In der ersten Runde der 2. Klasse D treffen die beiden 1b Mannschaften vom SV St. Veit und dem SV Donau aufeinander. Die neugegründete Mannschaft der Klagenfurter startet heuer erstmals in der 2. Klasse, nachdem die erste Mannschaft nach dem Meistertitel in der letzten Saison in die Kärntnerliga aufgestiegen ist. Dies dürfte wohl auch das Ziel der ersten Mannschaft vom SV St. Veit in der heurigen Unterligasaison sein.

Torlose erste 45 Minuten

Wer Jubelgeschrei suchte, der war in den ersten 45 Minuten der Partie leider auf verlorenem Posten. Die Mannschaften neutralisierten sich Großteiles gegenseitig und so kam es bis auf wenige Chancen zu kaum nennenswerten Aktionen im Spiel. Chancen auf ein Tor gab es nur wenige und bis auf einen Wechsel kurz vor der Halbzeitpause, Stefan Emmerich Steiger ersetzte Kilian Köfler beim SV St. Veit, gab es für den Unparteiischen wenig zu tun. Mit einem 0:0 ging es somit auch in die Kabinen.



St. Veit belohnt sich doch noch

In den zweiten 45 Minuten ging es vielversprechender los. Bereits in Minute 52 durften die Fans erstmals jubeln. Nach einem Pass in die Tiefe, setzte sich Florian Krenn im Laufduell gegen seinen Kontrahenten durch und traf zum Schluss gegen den Torhüter der Klagenfurter zur 1:0 Führung. Es dauerte keine zehn Minuten, genauer gesagt lediglich neun, da sprangen die heimischen Fans erneut von ihren Sitzen. Nach einem sehenswerten Diagonalpass auf Elvis Begic, welcher erst wenigen Minuten zuvor eingewechselt wurde, nahm dieser die Kugel am linken Flügel an, legte sich den Ball zurecht und traf mit einem Linksschuss in die kurze Ecke zum 2:0. Die Gäste versuchten nochmal ins Spiel zu kommen, am heutigen Tag lief allerdings wenig zu ihren Gunsten. Mit der komfortablen 2:0 Führung beendet man auch das Spiel und starten so mit einem Dreier in die neue Saison in St. Veit.



Marawn Hesham Ibrahim Elshafei (Trainer SV St. Veit 1b):

„Wir hätten mehr Tore schießen können. Der SV Donau Klagenfurt hatte zwar auch ein paar Chancen, wir hatten aber mehr und hätten auch mehr schießen können. Wir sind trotzdem zufrieden mit dem Sieg und dem Saisonstart. Wir haben einige sehr gute Jungs in unserem Kader und die können und dürfen sich noch entwickeln um sie langsam führ größere Aufgaben vorzubereiten.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei