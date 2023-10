Donau nützt die Chancen in St. Veit eiskalt und gewinnt am Ende

Details Montag, 30. Oktober 2023 09:40

Die 15. Runde in der 2. Klasse D beschert und das Duell zwischen den beiden 1b-Teams des SC St. Veit und des SV Donau. Beide Mannschaften liegen in der unteren Tabellenhälfte der Liga und so eine Vorhersage kaum zu treffen. Die Klagenfurter Juniors präsentierten sich aber wieder einmal eiskalt vor dem Tor und konnten das Spiel am Ende so für sich entscheiden. Mit dem Sieg wahrt man den Anschluss auf Platz fünf, welchen derzeit der Stadtnachbar vom ASV innehat.

Konter bringt Gäste auf Siegesstraße

Das Spiel war in den ersten Minuten durchwegs offen für beide Mannschaften. Für die anwesenden Zuschauer gab es auch die ein oder andere Aktion zu sehen, aber zu bejubeln gab es bis zur 19. Minute noch nichts. Nach einer Ecke der Heimischen schalteten die Klagenfurter am schnellsten um und überliefen die verbliebenen Defensivspieler der Heimelf. Am Ende ließ Androw Ibrahim dem St. Veiter Schlussmann keine Chance und stellte auf 0:1 für den SV Donau. Mit dem Führungstreffer übernehmen die Gäste aber auch die Kontrolle im Spiel. Weiteren Nutzen daraus konnte man aber nicht erzielen und so ging es mit dem 0:1 in die Pause.



Traumtor zum Ende

Die Heimelf kam besser aus der Pause und erhöhte den Druck. Man wollte das Spiel mit aller Gewalt ausgleichen, blieb aber vorerst noch erfolglos. In der 66. Minute zeigt der Unparteiische zu Gunsten der Hausherren auf den Punkt. Nach einer Zweikampfaktion an der Strafraumgrenze will der Linienrichter ein Foul gesehen haben und zeigte dieses auch an. Nach kurzer Beratung des Schiedsrichtergespann folgte der Pfiff. Michael Zemasch trat an und glich zum 1:1 aus. Nur wenige Minute später stellte die Gäste die Führung aber wieder her. Samuel Cavkunovic stellte in der 70. Minuten den Vorsprung wieder her und stellte auf 1:2. Osama Nada traf in der 75. Minute gar schon zum 1:3 und besiegelte damit das Schicksal der St. Veiter. Als krönenden Abschluss gab es am Ende noch ein Tor der Marke „Weltklasse“. Nach einer Ecke setzte der eingewechselte Samir Cavkunovic mit seinen 53 Jahren nach einer Ecke zum Fallrückzieher an und beförderte den Ball in der 90. Minute zum 1:4 in die Maschen.



Ilija Bosnjak (Co-Trainer SV Donau 1b):

„In den ersten 45 Minuten waren wir dominant. In der zweiten Halbzeit haben wir Anfang etwas geschlafen, da konnten die Gegner auch ausgleichen durch einen Elfmeter, den der Linienrichter angezeigt hat. Mit der neuerlichen Führung übernahmen wir aber wieder die Kontrolle und haben den Sieg heimgespielt. Zu erwähnen ist sicherlich noch das Tor zum 1:4 durch Samir Cavkunovic. Ein solches Tor sieht man sicherlich nur sehr selten.“

