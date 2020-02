Ex-Profi Suvad "Suki" Rovcanin ist neuer Nachwuchsleiter des SV Spittal/Drau

Details Montag, 10. Februar 2020 06:46

Die besten Trainer gehören in den Nachwuchs! Eine vielfach strapazierte Weisheit, die sich der SV Spittal zu Herzen nimmt und zum Ende der Transferzeit eine prominente Neuverpflichtung am Trainersektor vermeldet: Suvad Rovcanin – in den 90er-Jahren wichtige Stütze der legendären SVS-Mannschaft und heute erfolgreicher A-Lizenz-Trainer – übernimmt ab sofort die U-17 Mannschaft des Kärntner Traditionsklubs.

Talente fördern und formen

Suvad Rovcanin wird als neuer sportlicher Nachwuchsleiter neben Joe Schretter (Sektionsleiter Nachwuchs) eng mit den 14 Nachwuchstrainern des Vereins sowie mit dem Trainer der Juniors, Arno Krall, und dem Trainer der Kampfmannschaft, Rudi Schönherr, zusammenarbeiten. „Das Ziel ist es, Talente aus allen Teams des SV Spittal an die Kampfmannschaft heranzuführen und neue junge Spielerinnen und Spieler aus der Region für den Verein zu gewinnen“, so Rovcanin.

Foto (SV Spittal): Suvad Rovcanin (Mitte) übernimmt den SVS-Nachwuchs



„Die Verpflichtung von Suvad ist ein klares Bekenntnis hin zu noch mehr Qualität in der fußballerischen Ausbildung der Talente des SV Spittal, die uns mittelfristig auch für die Kampfmannschaft helfen wird“, freut sich SV-Spittal Obmann Gerald Gadnik über den Trainertransfer vor dem großen 100-Jahre-Jubiläum, das im Herbst 2021 gefeiert wird.

Trainingslager mit allen Teams bis zur U-13

Rovcanin ist natürlich auch mit an Bord, wenn der SV Spittal mit einer Vielzahl seiner insgesamt mehr als 200 Nachwuchskicker sowie den Spielern der Kampfmannschaft und dem Betreuerteam in das gemeinsame Trainingslager nach Slowenien (Čatež) aufbricht. Gadnik: „Wir sind sehr stolz darauf, wieder alle Mannschaften von der U-13 aufwärts im Trainingslager mit dabei zu haben. Auch das zeigt den besonderen Zusammenhalt, den wir hier beim SV Spittal leben.“

