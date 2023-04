Trainerwechsel in Bad St. Leonhard! Günther Karner folgt Daniel Münzer!

Details Samstag, 08. April 2023 19:18

Just vor dem großen Derby gegen St. Michael/Lav. tauscht der SV Bad St. Leonhard den Trainer aus. Daniel Münzer, der die Elf in die Unterliga führte, wurde am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden. Ihm folgt mit Günther Karner ein Trainer aus den eigenen Reihen.

Münzer: „Es kam völlig überraschend!“

Noch am Montag leitete Daniel Münzer das Training in der Osterwoche, die als besonderes Zuckerl das große Derby gegen St. Michael am Sonntag bringt. „Dann habe ich am Mittwoch einen Anruf erhalten, wonach ich nicht mehr Trainer bin.“ Münzer zeigt sich überrascht: „Es gab absolut nichts, was darauf hindeutete!“

SVL-Obmann Schlacher: „Die Tabellensituation zwang uns zum Handeln“

Obmann Peter Schlacher hebt die Verdienste von Münzer hervor, entschied sich aber dennoch für eine Neubesetzung: „Daniel war sehr lange Trainer bei uns und eines Tages benötigt die Elf neue Impulse. Wir wollten eigentlich erst im Sommer einen neuen Trainer präsentieren. Die alarmierende Tabellensituation samt des brutalen Spielplans in den nächsten Wochen zwang uns aber, diesen Schritt vorzuziehen.“

Der neue Mann: Günther Karner

Karner war bislang als Trainer im mittlerweile aufgelösten Reichenfels aktiv und arbeitet schon einige Jahre in St. Leonhard, überwiegend mit der Jugend. „Ich bin Trainer bis auf Weiteres“, so seine eigene Beschreibung. Dass dieses „Weiteres" einige Zeit dauern könnte, schließen weder Obmann Schlacher noch er selbst aus. Schlacher: „Bis Mitte Mai entscheiden wir, wohin die Reise geht.“

Dass just St. Michael der erste Gegner von Karner sein wird, empfindet dieser als „sehr spannend. Nicht nur weil es das Derby schlechthin ist, sondern auch, weil ich den Obmann von St. Michael, Erwin Svensek gut kenne. Der lebt ja hier. Außerdem habe ich für die ja vor Jahren noch in der Landesliga gespielt. Spannend, aber passt mir so gut.“

Wir von Ligaportal wünschen dem scheidenden Trainer Daniel Münzer alles Gute für seine Suche nach einem neuen Verein. Wir danken ihm für die hervorragende, jahrelange Zusammenarbeit!

