„Will mich sportlich verändern!“ - Bernhard Starz und Eisenkappel gehen fortan getrennte Wege

Details Samstag, 04. November 2023 09:45

Die Herbstsaison ist so gut wie vorüber und schon stehen wieder einige Personalrochaden an. So auch beim zehntplatzierten der Unterliga Ost, dem FC Eisenkappel und seinem Coach Bernhard Starz. Am Montag gab er dem Verein Bescheid, dass er sein Amt zurücklegen werde. Das Match gegen den SV Feldkirchen (3:1-Niederlage) war das letzte in seiner Karriere beim FC Eisenkappel.

Gut sechs Jahre lang trainierte Bernhard Starz nun schon den FC Eisenkappel und hat dort auch schon vieles erreicht. Nach dem Herbst ist es aber für ihn Zeit, sich sportlich zu verändern und getrennte Wege mit dem Verein zu gehen. „In unseren gemeinsamen sechs Jahren habe ich eigentlich alles erreicht, was ich hier in Eisenkappel schaffen wollte. Viel mehr kann ich nicht mehr erreichen, daher will ich mich nun selbst verändern.“, teilte der Coach mit. Es gab aber keine Unstimmigkeiten zwischen Starz und dem Verein, so gehen die beiden im Guten auseinander. „Wir gehen als Freunde auseinander und ich kann ein gut funktionierendes Team an meinen Nachfolger übergeben.“, zeigt sich der Ex-Trainer der Unterkärntner optimistisch. Wer dieser Nachfolger sein wird, ist bis jetzt noch nicht klar.

Einen genauen Plan, welchen Verein sich Bernhard Starz über den Winter anschließen werde, habe er noch nicht. „Ich bin offen für alles und werde mir alles anhorchen, solange die Perspektive des Vereins passt. In meiner neuen Mannschaft will ich ebenfalls etwas weiterentwickeln.“, erzählt Starz abschließend über seine Zukunftspläne.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.