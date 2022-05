Dramatik pur! Der Titelkampf in der Unterliga West entwickelt sich zum absoluten Krimi

Details Montag, 30. Mai 2022 08:09

Zwei Runden sind in der Unterliga West nur noch zu absolvieren und an der Spitze geht es so eng zu, wie in keiner anderen Liga. Mit Landskron, dem Villacher SV und Lind liegen drei Teams an der Spitze, die als absolut gleich stark einzuschätzen sind und die gesamt nur durch drei Punkte getrennt sind. Landskron führt einen Punkt vor dem VSV und einen weiteren Zähler zurück rangiert der SV Lind. Einem "Finale furioso" steht also nichts im Wege, wobei in dieser Runde verabsäumten es alle drei Teams, einen entscheiden Schritt zu machen.

Die Angst vor dem Sieg

Am verganenen Wochenende zeigten alle drei Teams, dass es sie wirklich gibt, die Angst vor dem Sieg. Tabellenführer Landskron kam in Radenthein nicht über ein 1:1-Remis hinaus und ließ zwei Punkte in der Granatstadt liegen. Aber auch der Villacher SV, nach der Last-Minute-Niederlage gegen Landskron mental sicher etwas angeschlagen, musste sich gegen die starke Mannschaft aus Thal/Assling mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Alles blickte also auf den Dritten im Bunde, doch kurioserweise verabsäumte es auch Lind im Spiel gegen Nachzügler Hermagor einen entscheiden Schritt nach oben zu machen und spielte ebenso Unentschieden. Es bleibt also alles beim Alten und die Tabelle änderte sich nicht.

Grafik: SC Landskron

Spannendes Restprogramm

Die Entscheidung wurde also vertagt und alle drei Mannschaften bzw. Vereine können noch Meister werden bzw. in die Kärntnerliga aufsteigen. Der Villacher SV hat am kommenden Freitag (18 Uhr) gegen Seeboden auswärts die vermeintlich leichteste Aufgabe, doch da Seeboden mit dem Rücken zur Wand steht - sie kämpfen um den Klassenerhalt - kann sich auch diese Partie zu einer schweren Hürde entwickeln. Das ultimative Spiel steigt dann aber sowieso Samstag um 18 Uhr in Landskron, wenn es zum Aufeinandertreffen von Landskron und Lind kommt. Wenn Landskron dieses Spiel gewinnt, fällt die Entscheidung eventuell bereits am Pfingstwochenende. Ansonsten läuft alles auf ein "Grande Finale" in der letzten Runde hinaus.

Der Spielplan:

SC Landskron: Lind (Heim), Sachsenburg (Auswärts)

Villacher SV: Seeboden (Auswärts), Matrei (Heim)

SV Lind: Landskron (Auswärts), Thal/Assling (Heim)

von Kurt Rieger