Elf Jahre ohne Schulden - Weichenstellungen für die Zukunft des FC LURNFELD

Der Traditionsklub FC Lurnfeld, hervorgegangen aus dem 1981 gegründeten SV Möllbrücke, hat in den letzten Jahren kontinuierliche Aufbauarbeit geleistet. Unter Obmann Karl Jancsik und seinem gesamten Vorstandsteam inkl. Helferinnen und Helfer wurde in 11 Jahren enorm viel in die Sportplatzinfrastruktur und in die Entwicklung unserer Kinder- und Jugendlichen investiert. Ganz wichtig war dem scheidenden Team auch die Gemeinschaft mit der örtlichen Wirtschaft, der Gastronomie und allen Vereinen. Eine sehr gute Zusammenarbeit hat man im Speziellen mit der Marktgemeinde Lurnfeld gepflegt.

11 Jahre ohne minus

Durch viele Gönner, Sponsoren und vor allem den treuen FC Lurnfeld-Fans konnte man bei der Generalversammlung 11 Jahre ohne eine einzige rote Zahl auf den Konten präsentieren. Der FC LURNFELD steht auf sehr stabilen wirtschaftlichen Fundamenten. Nun ist es an der Zeit mit Obmann Karl Jancsik, Obmann-Stellvertreter Hans-Jörg Unterkofler, Kassier Reinhold Zauchner, Kassier-Stellvertreterin Monika Peball, Schriftführer Tim Thaler und Schriftführer-Stellvertreter Emanuel Kitzmantel das Zepter an einen jüngeren Vorstand zu übergeben.

Neuer Vorstand

Bei der Generalversammlung wurden Rene Petschnig als Obmann, Mario Kohlbacher als Obmann-Stellvertreter, Ivan Glavic als Kassier, Fatih Celikalan als Kassier-Stellvertreter und Michael Siller als Schriftführer von Bürgermeister Gerald Preimel als Neuvorstand angelobt.

Ex-Bundesliga-Kicker als Präsident

Vor fast 35 Jahren ist Mario Brenter zum damaligen SV Möllbrücke gestoßen, nun wird er dem FC LURNFELD als Präsident vorstehen. Obmann Rene Petschnig wird mit Mario Brenter ein schlagkräftiges Team (Helferinnen, Helfer, Spielerinnen und Spieler) für die Zukunft formen. Das neue Team hat viele neue Ideen und wird vom „Altvorstand“ weiter unterstützt. Der FC Lurnfeld geht geeint in die Zukunft und wird hoffentlich weiterhin in der Unterliga West vertreten sein.

Nachwuchsarbeit als Prämisse

Ganz wichtig ist und bleibt für den FC LURNFELD aber die Nachwuchsarbeit. Nur mit unserem größten Kapital, den Kindern und Jugendlichen, können wir in den nächsten Jahren erfolgreich weiterarbeiten. Eltern bzw. Kinder- und Jugendliche können sich jederzeit bei Nachwuchsleiter Manuel Zlanabitnig melden und der zukunftsorientierten Gemeinschaft des FC Lurnfeld beitreten.

Derby als Highlight, Klassenerhalt muss fixiert werden

Der „Alt- und Neuvorstand“ möchte Euch schon jetzt RECHT HERZLICH zum Frühschoppen am Sonntag, den 26.05 um 11:00 Uhr beim Derby gegen Rothenthurn einladen. Vorspiel der U10 um 09:30 Uhr SPG Lurnfeld: SG Gmünd/SV Malta. Und nach der Kampfmannschaft um 13:00 Uhr steigt ebenso das Duell der U11 Mannschaften vom FC Lurnfeld und SV Rothenthurn. Grillspieße mit Wedges und kalte Getränke warten auf alle Fans.

Zum Heimsaisonabschluss am Samstag 01.06 um 18:00 Uhr gegen Wölfnitz gibt es dann die große Abschlussparty, samt Musik und toller Kulinarik.



Der FC Lurnfeld wünscht allen Fans, Gönnern, Helferinnen und Helfern, Trainerinnen und Trainer, Spielerinnen und Spielern, dazu natürlich die Eltern einen wunderschönen und erholsamen Sommer.

