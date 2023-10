Lienz feiert klaren Auswärtssieg gegen stark ersatzgeschwächten SV Rothenthurn

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 06:43

Die Beobachter staunten nicht schlecht: Lienz stellte dem Favoriten ein Bein und schlug den SV Rothenthurn auswärts klar mit 3:0. Dabei hätte der Sieg gegen den an diesem Tag in allen Belangen überforderten Aufsteiger noch viel höher ausfallen können, denn man verzeichnete noch eine ganze Handvoll große Möglichkeiten, Lattenschüsse und knapp verzogene Gelegenheiten.

Ausfälle nicht kompensierbar

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Rapid Lienz beugen mussten. Das Hinspiel hatte Rothenthurn noch für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert. Aber man wusste zumindest warum diese Partie aus Sicht der Rothenthurner so in die Hose ging, denn man musste quasi eine ganze Mannschaft verletzt bzw. gesperrt vorgeben. Und noch dazu war auch Trainer Hannes Truskaller nicht anwesend, der erkrankt war.

Schnelle Führung der Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Lienz bereits in Front. Sandro Unterreiner markierte nach einer tollen Flanke von Benjamin Bürgler in der fünften Minute die Führung. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Maximilian Zojer verantwortlich (17.), der mit einem tollen Schuss vom rechten Sechzehnereck ins linke lange Eck traf. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Rapid Lienz.

Rothenthurn chancenlos

Rückstand und Unterzahl – nachdem Georg Wegscheider vom Sportverein Rothenthurn auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (85.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Zojer, als er nach einem Steilpass alleine auf den heimsichen Torhüter zulief und mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel das 3:0 für Lienz besorgte (89.). Am Ende verbuchte Rapid Lienz gegen die Heimmannschaft einen klaren Sieg.

Fazit, Kurt Rieger (ligaportal.at): "Eine inferiore Leistung der Rothenthurner, die an diesem Tag Glück hatten, nicht vollkommen abgeschossen zu werden. Klar, die große Menge an Ausfällen konnte nicht kompensiert werden und auch der ansonsten motivierende Trainer an der Linie fehlte. Lienz hat sich die drei Punkte ganz klar verdient, einzig mit der Chancenverwertung wird Trainer Günter Tabernig nicht zufrieden gewesen sein."

Bei Rothenthurn präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt Sportverein Rothenthurn den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Rothenthurn momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Rothenthurn auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Die drei Punkte brachten für Lienz keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Rapid Lienz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten.

Am kommenden Freitag tritt der Sportverein Rothenthurn beim SV Dellach/Gail an, während Lienz einen Tag später den FC Lurnfeld empfängt.

Unterliga West: Sportverein Rothenthurn – Rapid Lienz, 0:3 (0:2)

89 Maximilian Stuart Zojer 0:3

17 Maximilian Stuart Zojer 0:2

5 Sandro Unterreiner 0:1

