2. Klasse Nord A: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2023

Details Dienstag, 07. November 2023 09:40

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der 2. Klasse Nord A geprägt. Was sich in den insgesamt 78 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Felix Auinger (in Orange) brachte Salzburger-Liga-Erfahrung mit, lief fünfmal für die Eugendorfer 1b auf.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

Herbstmeister und Winterkönig: Eugendorf 1b

Bisherige Spiele: 78 von 138

Ligatore (gesamt): 261 (3,35 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Eugendorf 1b (60)

Wenigste kassierte Gegentore: Eugendorf 1b (9)

Wenigste erzielte Tore: Thalgau 1b, Straßwalchen 1b (beide 22)

Meiste kassierte Gegentore: Leopoldskron-Moos (51)

Torreichste Spiele: Eugendorf 1b 11:0 Henndorf 1b, Henndorf 1b 10:1 Leopoldskron-Moos

Bestes Heimteam: Eugendorf 1b (7 Spiele, 17 Punkte)

Schwächstes Heimteam: Leopoldskron-Moos (6 Spiele, 4 Punkte)

Bestes Auswärtsteam: Eugendorf 1b (7 Spiele, 18 Punkte)

Schwächstes Auswärtsteam: Leopoldskron-Moos (7 Spiele, 4 Punkte)

Remiskönige: 1. SSK, Thalgau 1b (beide 4)

Fairste Mannschaft: Eugendorf 1b (21 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Thalgau 1b (45 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): 1. SSK, Bürmoos 1b, Straßwalchen 1b, Leopoldskron-Moos, St. Georgen (alle 3)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Johann Strumegger (Henndorf 1b, 7)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Sebastian Kobler Eugendorf 1b 19 Tore 2. Anil Güven 1. SSK 13 Tore 3. Philipp Uhl Eugendorf 1b 11 Tore 4. Patrick Mangelberger Schleedorf 8 Tore Lukas Gotthardt Henndorf 1b 8 Tore







