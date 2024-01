Köstendorf verpflichtet ASV-Boy

Details Montag, 15. Januar 2024 09:39

Der USV Köstendorf hat sich in der laufenden Winterpause mit Filip Stosic verstärken können. Der 24-jährige Serbe, der bis zuletzt seine Fußballschuhe für den ASV Salzburg geschnürt hat, bringt Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Neben zahlreichen Einsätzen in der 1. Landesliga lief Stosic in der vergangenen Saison zweimal in der Salzburger Liga auf.

Fotocredit: amatzka.at

Stosic nun Grün-Weißer

"Welcome on board, Filip", wurde der getätigte Wintertransfer stolz auf der Köstendorfer Facebook-Seite präsentiert. Die Grün-Weißen, die sich in der 2. Landesliga Nord als Fünfter mit nur vier Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze in Lauerstellung befinden, holten mit Filip Stosic einen ASV-Boy ins Boot. Der 24-Jährige brachte es für die Itzlinger auf 31 1. Landesliga-Spiele und zwei Salzburger-Liga-Partien. Im Herbst 2023 spielte er bei den Städtern allerdings keine Rolle mehr.