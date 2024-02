Weiterentwicklung der Mannschaft für Neukirchen oberste Prämisse

Details Mittwoch, 28. Februar 2024 11:39

Spielerisch ja, aber punktetechnisch konnte der USC Neukirchen im Herbst nicht mit dem Spitzentrio, bestehend aus Mittersill, Maria Alm und Piesendorf, mithalten. Die 27 eingefahrenen Zähler, die summa summarum die fünfte Position einbrachten, lösten im Lager der blau-weißen Oberpinzgauer dennoch viel Freude aus. In der weiteren Rückrunde will man sich auf die Weiterentwicklung der Mannschaft konzentrieren.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Neukirchen mit Platzierung zufrieden

Wie in den vergangenen zwei Spieljahren nisteste sich der USC Neukirchen, Vizemeister der Vorsaison, auch heuer wieder in den Top-5 ein. "Das passt ganz gut so. Unterm Strich stehen wir verdient da", sorgt der fünfte Zwischenrang bei Übungsleiter Michael Laner für Zufriedenheit. Für ganz vorne reichte die Ausbeute nicht. Alleine gegen die beiden Kellerkinder, Tenneck (13.) und Schlusslicht Unken (14.), "schenkten" die Oberpinzgauer fünf Points her. "Leider haben wir in einigen Partien leichtfertig Punkte liegengelassen, aber gleichzeitig gezeigt, dass wir spielerisch mit jedem Gegner mithalten können", so Laner.

Mehr Mut ist gefragt

Weil die hochdotierten Spitzenplätze rund zehn Punkte entfernt liegen und die Abstiegskampf-Thematik für die Neukirchener so gut wie überhaupt nicht existiert, wird im Frühjahr - rein tabellarisch gesehen - kein konkretes Ziel verfolgt. "Mir geht's eher um die Weiterentwicklung der Mannschaft. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere spielerische Stärke noch mehr auf den Platz bringen und einfach mutiger auftreten", betont Laner. Kadertechnisch bleibt im Prinzip jeder Stein auf dem anderen. Als einziger Wintertransfer wurde Attila Rokosz vermeldet, der sich nach Kurzeinsätzen bei Bramberg in der Salzburger Liga künftig mehr Spielzeit erhofft. Abgänge gab's indes keine, wenngleich Radoslav Anev in Bälde seltener zu sehen sein wird. "Rado hatte wegen einer Achillessehnenentzündung die komplette Hinrunde Probleme. Das will er jetzt auskurieren und wird deshalb kürzertreten", erklärt Laner.

USCler scharren mit den Hufen

Ein Restart mit Schmackes - so könnte man das Auftaktprogramm der Neukirchener betiteln. An den letzten beiden März-Wochenenden warten mit Tabellenführer Mittersill und Stuhlfelden nämlich gleich zwei Oberpinzgau-Derbys. Die Vorfreude auf diese hochbrisanten und prestigeträchtigen Nachbarschafsduelle könnte größer nicht sein. "Ich weiß nicht, ob's wirklich am Auftakt liegt, aber meine Jungs ziehen in der Vorbereitung extrem gut mit. Sie sind richtig heiß", berichtet Laner über eine ausgezeichnet verlaufende Vorbereitung. Den ersten Testgalopp gab's übrigens gestern. Da wurde "Zweitklässler" Wald mit 5:0 demontiert.

Wintertransfers

Zugänge: Attila Rokosz (Bramberg)

Abgänge: keine

Herbst 2023 auf einen Blick

Höchste Siege: 5:0 gegen Maishofen, St. Martin/T.

Höchste Niederlage: 2:5 gegen Stuhlfelden

Bester Torschütze: Mario Bliznakov (14)