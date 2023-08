Details Donnerstag, 31. August 2023 01:09

Der SV Nordkette hat in der 2. Klasse Mitte nicht nur sportlich für Ausrufezeichen gesorgt, sondern auch in karitativer Richtung. Eine großzügige Spende wurde am letzten Augustwochenende an die Krebshilfe Tirol überreicht.

Der SV Nordkette setzt ein starkes Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit. Am vergangenen Samstag fand eine bewegende Veranstaltung statt, bei der eine großzügige Spende an die Krebshilfe Tirol überreicht wurde.

In einer herzlichen Zeremonie übergab der SV Nordkette einen symbolischen Scheck in Höhe von 1.100 Euro an die Krebshilfe Tirol. Die Spende soll dazu beitragen, die wertvolle Arbeit der Organisation im Kampf gegen Krebserkrankungen zu unterstützen.

Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Appell zur Solidarität und Unterstützung von Menschen, die von Krebserkrankungen betroffen sind. Sowohl der SV Nordkette als auch die Krebshilfe Tirol sind fest entschlossen, ihre Bemühungen fortzusetzen, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen beizustehen.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.