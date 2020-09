Hochfilzen gewinnt den Schlager gegen neun Kicker von Ellmau

Details Dienstag, 01. September 2020 21:43

Dramatisches Spitzenduell in der vierten Runde der 1. Klasse Ost. Nach einer ersten Hälfte mit Vorteilen für Ellmau und einem 2:2 zur Pause zwischen dem SC Ellmau und dem FC Hochfilzen, kassiert kurz nach Wiederanpfiff Milos Berzati zwei gelbe Karten binnen einer Minute. Ellmau mit einem Mann weniger und in der 75. Minute die Führung für Hochfilzen. Gegen Ende der Partie eine weitere gelb-rote Karte für Ellmau und das 4:2 für Hochfilzen in der Nachspielzeit. Hochfilzen Tabellenführer mit weißer Weste, aber auch Bad Häring hat noch keinen Punkt abgegeben – allerdings musste die vierte Partie auswärts bei Tirol 1c auf 16. September 2020 verschoben werden.

Extrem spannende erste Hälfte mit Vorteilen für Ellmau

Hans Peter Wimmer, Trainer FC Hochfilzen: „Zum Spiel gegen Ellmau ist zu sagen, dass es genau das schwere Spiel war, das ich erwartet habe. Meine Mannschaft tat sich schwer sich auf die Platzgröße und den Spielstiel von Ellmau einzustellen und wir sind schon in der dritten Minute in Rückstand geraten durch einen Treffer von Christoph Erler. Wir konnten dann aber relativ schnell den Ausgleich durch Andi Unterrainer erzielen und das Spiel offen halten. Ellmau gelang wiederum der Führungstreffer in der 22. Minute durch Christoph Lechner und brachte uns unter Zugzwang. Zum Glück konnten wir durch Maxililian Luchner wieder ausgleichen und so in die Pause gehen.

In der zweiten Hälfte haben wir uns besser auf das Spiel eingestellt und das Kommando übernommen. Ellmau hat sich dann mit zwei Ausschlüssen selbst aus dem Spiel genommen und wir konnten die Partie sicher mit 4:2 nach Hause spielen. Das 3:2 erzielte Dominic Perterer in der 75. Minute und das 4:2 macht ebenfalls Dominic in der Nachspielzeit. Ich gratuliere meiner Mannschaft für ihre Entschlossenheit und unbedingten Siegeswillen und hoffe in den kommenden Wochen den Level weiterhin so hoch halten zu können!“

Beste Spieler FC Hochfilzen: Tim de Jonge (Verteidiger rechts), Dominic Perterer (Mittelfeld Mitte)

