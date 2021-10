Imst verliert mit Heimniederlage gegen Wacker Innsbruck II sehr viel an Boden

Details Montag, 04. Oktober 2021 17:32

Fünf Plätze in der Tabelle nach unten ging es für den FC Sparkasse Imst in der zwölften Runde der Regionalliga Tirol. FC Wacker Innsbruck II hat wieder einmal sehr laut aufgezeigt und mit 4:1 in Imst gewonnen. Wacker Innsbruck II damit nur mehr zwei Punkte hinter dem zweiten Play-Off Platz, Imst kostet diese Niederlage sehr viel Substanz. Vier Punkte fehlen auf Platz zwei, in noch zehn ausstehenden Runden sind diese aber auf alle Fälle noch wettzumachen. Angesichts von sechs weiteren Anwärtern auf diesen zweiten Play-Off Platz für die Regionalliga West im Frühjahr 2022, benötigt Imst aber eine sehr gute Performance und muss versuchen, speziell die direkten Duelle erfolgreich zu gestalten. Am zweiten Oktoberwochenende warten die nächsten direkten Krachern in dieser Richtung auf die Mannschaften und Fans. Schwaz trifft auf Reichenau, Kufstein auf Kitzbühel.

Wacker Innsbruck II ist die effektivere Mannschaft im Abschluss

Die Partie startet programmgemäß – an die 300 Zuschauer und Fans können schon nach drei Minuten den ersten Treffer der Heimelf bejubeln. Nach einem Standard ist Rene Prantl für Imst erfolgreich. Bereits die erste Partie konnte ja Imst gegen Wacker II gewinnen, aber Wacker II präsentiert sich gegen Imst wesentlich besser als in der letzten Partie gegen Fügen. Ein höchst intensiver und attraktiver Schlagabtausch in der ersten Hälfte, Imst wechselt in der 26. Minute aus. Elias Ulses kommt für Loris Schmidt und Imst geht auch mit einer 1:0 Führung in die Pause.

Ähnlich wie Hälfte eins startet auch Hälfte zwei. Wacker II gelingt allerdings in der 55. Minute per Distanzschuss das 1:1 durch Paolino Bertaccini. Ein Duell auf Augenhöhe auf hohem Niveau, leichtes Chancenplus für Wacker II, die allerdings im Finish offensiv wesentlich effektiver agieren. Kristjan Koni gelingt in der 71. Minute die Führung für Wacker und mit einem Doppelpack in der 86. und 88. Minute macht Rio Nitta den Sack für Wacker II zu. Wacker Innsbruck II beweist abermals Qualität und gewinnt in Imst überraschend mit 4:1.

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck II: Simon Plattner (IV), Paolino Bertaccini (MF)

Masaki Morass, Trainer FC Wacker Innsbruck II: „Eine wesentlich bessere Vorstellung als gegen Fügen. Die Mannschaft hat heute ihr wahres Können gezeigt. Imst aber eine sehr gute Mannschaft, die wirklich Fußball spielen will. Ein sehr attraktives Spiel, Imst immer gefährlich. Wir hatten aber über das Spiel gesehen schon ein Chancenplus. Entscheidend war aber sicher auch, dass wir speziell im Finish unsere Chancen wesentlich effektiver verwertet haben!“

