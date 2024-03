Sandro Gschwentner, SC Kundl: „Ein schwieriger Herbst – ein guter Start ins Frühjahr!“

Details Mittwoch, 27. März 2024 00:29

Mit dem 2:1-Erfolg gegen Leader Volders hat der SC Pfeifer Holz Kundl wohl die große Sensation in der Regionalliga Tirol zum Auftakt 2024 geliefert. Kapitän Sandro Gschwentner wirft im ligaportal.at Interview einen Blick zurück auf den Herbst 2023, äußert sich aber auch zu den Erwartungen für das Frühjahr 2024.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Sandro Gschwentner: „Meine Eltern!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Sandro Gschwentner: „SV Breitenbach (Nachwuchs), FC Wacker Innsbruck (Nachwuchs), SV Breitenbach (Kampfmannschaft), SC Kundl (Kampfmannschaft)

Welcher Trainer hat sich besonders positiv beeinflusst?

Sandro Gschwentner: „Sowohl im Nachwuchs in Breitenbach, Innsbruck, in der Talenteschiene, als auch in den Kampfmannschaften in Breitenbach und Kundl, hatte ich sehr viele Trainer, Co-Trainer und Betreuer, von denen ich sehr viel lernen und mitnehmen durfte und die daher als Inspiration im Fußball für meine Karriere fungierten.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Sandro Gschwentner: „Nach Familie, Freundin und Freunden einen sehr hohen.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Sandro Gschwentner: „Meister Tiroler Liger 2021/2022!“

Bisheriges Karrieretief?

Sandro Gschwentner: „Da ich von gröberen Verletzungen verschont bleiben durfte, habe ich zum Glück keine verletzungsbedingten Tiefschläge im Sport erleben müssen.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Kundl?

Sandro Gschwentner: „Durch die langjährige Zeit beim SC Kundl habe ich viele neue Freundschaften geknüpft, was für mich persönlich neben dem Sport ein sehr wichtiger Bestandteil ist.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Sandro Gschwentner: „Das ganze Umfeld, die Anlage und die treuen Zuschauer sind für mich wichtig und das ist in Kundl gegeben.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Sandro Gschwentner: „Da wir einen schwierigen Herbst hinter uns haben, sei es wegen diverser Verletzungen und angeschlagenen Spielern, hatten wir oft keine guten Spiele dabei und deshalb haben wir zu viele Punkte liegen gelassen. Deshalb haben wir versucht, eine gute Vorbereitung hinzulegen, sodass wir wieder eine Einheit auf dem Platz werden und dann sehen wir, was möglich ist. Im Cup sind wir noch dabei, wo wir schauen werden, dass wir alles geben, um möglichst weit zu kommen.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Sandro Gschwentner: „Auch wenn es wahrscheinlich keinen Absteiger gibt, werden wir versuchen nicht auf dem letzten Platz zu landen und so viele Punkte wie möglich zu holen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Sandro Gschwentner: „Eigentlich ist die Regionalliga Tirol ja die „alte“ Tirolerliga und hier finde ich, dass die Qualität ein bisschen besser geworden ist.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Sandro Gschwentner: „Der aktuelle Tabellenstand lässt momentane Favoriten herauskristallisieren, auf einen bisherigen Favoriten will ich mich zurzeit jedoch noch nicht festlegen.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Sandro Gschwentner: „SV Breitenbach (Heimatverein). Im Profibetrieb schaue ich gerne den Mannschaften zu, die guten und attraktiven Fußball spielen, habe also kein spezielles Lieblingsteam.“

Deine Meinung zum VAR?

Sandro Gschwentner: „Da mich persönlich der VAR wahrscheinlich nie betreffen wird, ist es mir eigentlich relativ egal. Es wird immer verschiedene Meinungen geben und deshalb wird es auch, solange es den VAR gibt, Diskussionen diesbezüglich geben.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Sandro Gschwentner: „Dass vermehrt nur das Finanzielle in den Vordergrund gerückt ist.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Sandro Gschwentner: „Meine Eltern und Großeltern.“

Dein Vorbild im Fußball?

Sandro Gschwentner: „Vorbilder sind für mich jene, die sich die nächsten Schritte in ihrer Karriere gut überlegen, um dann zu zeigen, was sie können und sich auf den Platz beweisen.“

Deine Lieblingsmusik?

Sandro Gschwentner: „Von allem etwas.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Sandro Gschwentner: „Skifahren, Stockschießen, Motorrad fahren!“

