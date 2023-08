Regionalliga Tirol 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 1

Details Dienstag, 01. August 2023 13:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 1. Runde der Regionalliga Tirol voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Matteo Braconi FC Volders 2 Jakub Vodilka FC Kitzbühel 3 Axel Krimbacher SK St. Johann 4 Tobias Parth SV Telfs 5 Stefan Pfannhauser SK St. Johann 6 Leon Schulte FC Volders 7 David Spak FC Kitzbühel 8 Simon Goller Innsbrucker AC 9 Marcello Dindl SK Ebbs 10 Daniel Wurnig SK Ebbs 11 Marcel Klingler SC Kundl 12 Marco Hesina Völser SV 13 Christoph Häfele SV Telfs 14 Christopher Kern SC Kundl 15 David Jaunegg WSG Tirol Juniors 16 Michael Simic Innsbrucker AC

