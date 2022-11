Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2022/2023: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 18

Details Dienstag, 08. November 2022 06:02

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 18. Runde der Eliteliga Vorarlberg - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Alexander Huber Admira Dornbirn 2 Damian Maksimovic Altach Juniors 3 Jeremy Thurnher Admira Dornbirn 4 Vinicius Gomes SW Bregenz 5 Christopher Nagel Dornbirner SV 6 Reinaldo Caetano SW Bregenz 7 Timo Wölbitsch RW Rankweil 8 Tim Wolfgang VfB Hohenems 9 Maximilian Nussbaumer RW Rankweil 10 Tamas Herbaly VfB Hohenems 11 Frederik Meier FC Wolfurt 12 Andreas Filler Dornbirner SV 13 Benjamin Neubauer FC Wolfurt 14 Marius Metzler FC Egg 15 Maurice Wunderli FC Lauterach 16 Rafhael Domingues FC Egg