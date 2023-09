Eliteliga Vorarlberg 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 6

Details Dienstag, 19. September 2023 08:42

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 6. Runde der Eliteliga Vorarlberg voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Enes Koc A. Lustenau Amat. 2 Steffen Friedrich SV Lochau 3 Nicolai Bösch SV Lochau 4 Maximilian Lampert Admira Dornbirn 5 Henry Silva A. Lustenau Amat. 6 Milan Rakic FC Rotenberg 7 Lucas Bundschuh FC Hard 8 Julian Santin FC Hard 9 Haris Mehmedagic FC Nenzing 10 Jonas Tratter FC Hörbranz 11 Serhan Arslan FC Lustenau 07 12 Philipp Glanzer FC Hörbranz 13 Fabian Krainz FC Nenzing 14 Julian Rupp FC Rotenberg 15 Jeffrey Abwerzger Admira Dornbirn 16 Rene Gabriel SC Göfis

