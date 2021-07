Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2021/2022: Vorschau Runde 1

Details Mittwoch, 14. Juli 2021 12:00

In wenigen Tagen steht die 1. Meisterschaftsrunde in der Eliteliga Vorarlberg - Herbst auf dem Programm. Rotenberg und Rankweil werden am Samstag, dem 17. Juli 2021 um 16 Uhr, die neue Saison der Eliteliga eröffnen. Aufsteiger Egg greift erst am Sonntag in das Geschehen ein, auswärts geht es gegen den Emma & Eugen DSV, der durchaus ein heisser Kandidat für ganz oben ist. Admira Dornbirn spielt zuhause gegen Wolfurt, der Schlager ist aber Hohenems gegen SW Bregenz. Diese Partie wird erst am 21. Juli um 19 Uhr ausgetragen. Röthis und die Austria Lustenau Amateure stehen sich schon am Samstag um 17 Uhr gegenüber. Die aktuellen Kräfteverhältnisse der Teams wird man erst nach den ersten fünf Runden abschätzen können, die lange Corona Pause hat sicherlich Substanz gekostet – vor allem in körperlicher Hinsicht. Im dritten Anlauf sollte es aber wieder eine normale Saison werden – mit dem ersten Regionalliga West Play-Off im Frühjahr 2022, das dann hoffentlich auch gespielt werden kann.