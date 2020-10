Oberlienz verzichtet auf Spiel in Kötschach!

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 16:06

Der gestrige 1. Klasse-A-Schlager zwischen OSK Kötschach-Mauthen und der Sportunion Oberlienz fand nicht statt. Der Grund: Nichtantreten von Oberlienz, trotz einer einsatzfähigen Truppe. Wir haben Oberlienz-Trainer Georg Rohracher nach den Gründen dieses bislang einmaligen Schritts befragt.





„Für uns hat sich im Bezirk Hermagor seit der letzten Woche nicht viel verändert, als die Bezirkshauptmannschaft ja sämtliche Spiele von Amtswegen her absagte“, erklärt uns Rohracher in einem Telefonat. „Wir haben einige Spieler die im medizinischen Bereich arbeiten, nicht nur für die ist das eine haarige Sache in einem auf ›orange‹ geschalteten Gebiet anzutreten.“

Oberlienz entschied sich also für ein Nichtantreten, eine Strafverifizierung nehmen die Osttiroler in Kauf: „Wir verlieren überhaupt kein böses Wort über den KFV, im Gegenteil der Verband hat wirklich viel unternommen um die Spiele durch zu bekommen. Das ist rein unsere eigene Entscheidung und wir würden bei einer Strafbeglaubigung keinen Aufstand unternehmen.“



Leicht hat man sich die Entscheidung nicht gemacht, erzählt Rohracher. "Aber auch wenn wir im Spitzenfeld der Tabelle liegen, stehen mögliche Quarantänen von unseren Mitarbeitern im Gesundheitsbereich oder unseren Selbständigen nicht für mögliche drei Punkte in Kötschach."

Der Verband wird kommende Woche über diese Causa entscheiden.