Auf zum Starkstromderby zwischen dem FC Lurnfeld und dem SV Penk

Details Donnerstag, 31. März 2022 16:09

Der FC Lurnfeld möchte am Samstag, den 02.04.2022 um 15:00 Uhr alle Sportfreunde und die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden zum Fußballderby FC LURNFELD vs. SV Penk/Reisseck recht herzlich einladen. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Herbst 2021 mit einem klaren Heimsieg (5:0) für den SV Penk. Mit Spannung warten beide Mannschaften auf dieses feurige Derby.

Penk muss, Lurnfeld kann gewinnen

Beim SV Penk/Reisseck läuft es in dieser Saison ausgezeichnet. Derzeit steht man auf dem zweiten Platz in der Tabelle, mit nur einem Punkt Rückstand auf Kötschach. Der FC Lurnfeld (derzeit im Tabellenmittelfeld) wird sich beim Heimspiel am Sportplatz Möllbrücke auf jeden Fall gut präsentieren. Die Fans können sich auf ein spannendes Fußballderby freuen.

Foto (FC Lurnfeld): Christian Kriegl geht diesmal für den SV Penk auf Torjagd

Viele Spieler haben auch eine Vergangenheit bei beiden Vereinen. So waren Penk-Goalgetter Christian Kriegl und natürlich auch der Erfolgstrainer Mario Brenter Mario viele Jahre bei der FC Lurnfeld-Kampfmannschaft unter Vertrag. Im Nachwuchsbereich macht Mario Brenter beim FC Lurnfeld Jahr für Jahr eine tolle Arbeit. Kampfmannschafstrainer des FC Lurnfeld ist nun kein geringerer als der Kärntner Jahrhundertspieler Arnold Freissegger. Da werden sich zwei gute Freunde am Feld zwar duellieren, um nach dem Spiel eher auf den gemütlichen Teil überzugehen.

Der FC Lurnfeld wird trotz widriger äußerer Einflüsse (Regen) ein tolles Rahmenprogramm auf die Beine stellen und für Speis und Trank ist immer bestens gesorgt.