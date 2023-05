Der Rasen wird brennen! Lurnfeld will im Spitzenspiel gegen Sillian einen entscheidenden Schritt machen

Details Freitag, 05. Mai 2023 08:23

In der 1. Klasse A kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel zwischen dem FC Lurnfeld und dem FC Sillian-Heinfels. Für beide Mannschaften, man liegt nur durch drei Punkte getrennt an der Tabellenspitze, ein richtungsweisendes Spiel. Lurnfeld könnte sich mit einem Sieg eines Konkurrenten im Titelkampf entledigen und Sillian könnte mit einem Dreier zum Spitzenreiter aufschließen. Für Spannung wird also gesorgt sein, wenn am Sonntag um 11 Uhr am Sportplatz in Möllbrücke der Anpfiff ertönen wird. Auch für beste Kulinarik - gönnen Sie sich zum Frühschoppen gepflegte Getränke und einen Grillteller vom Feinsten - wird gesorgt sein. Lassen Sie sich dieses "Schmanker´l" nicht entgehen!

